張博洋憂韓國瑜進立院恐報復？ 陳其邁：遺憾選舉對高雄討論不多

高雄市議員張博洋送給陳其邁蒼蠅拍，希望他能打錯假訊息、拍打統戰蒼蠅。（記者許麗娟攝）

2023/11/21 10:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨不分區立委將前高雄市長韓國瑜放在第1位，由於韓國瑜是被高雄市民罷免的市長，高雄市議員張博洋今天（21日）在議會質詢時，擔心未來韓國瑜進立院恐回頭報仇卡高雄的城市發展，對此，陳其邁未回應是否擔心，但表示，很遺憾這次選舉討論高雄未來發展的不多。

張博洋指出，韓國瑜從前扯高雄後腿，未來可能會掌握中央預算、擔任立法委員，詢問市長陳其邁是否擔心韓國瑜回頭報仇卡高雄的城市發展？擔心未來對高雄基礎建設經費可能下不來。

陳其邁表示，目前距離選舉還有一段時間，他相信制度和選民的智慧，高雄市的市政由他負責，但中央與地方的合作也非常重要，包括招商計畫、預算都要經過立法院審議，擔心各政黨對於高雄的重視程度不同，希望未來的國會也能支持高雄，包括前鎮漁港、軌道建設等，就市長角度來看，不論政黨或候選人都應承諾高雄的建設，但很遺憾這次選舉討論高雄未來發展的不多。

張博洋再指出，因台灣面臨中國的威脅，國防部擬於左營增設魚叉飛彈基地，但國民黨市議員、立委參選人李眉蓁質疑為何要設在人口這麼稠密的地方，而且台積電就在附近，韓國瑜曾在助選時說，凡是有彈藥庫、飛彈的地方，戰爭發生時一定被打得最慘。

張博洋說，根據國防部新聞稿，指魚叉飛彈營區成立後，平時做為人員辦公、生活、住宿、車裝停儲、訓練使用，不會有噪音，也會好安全防範，戰時或有特殊狀況，可迅速機動前往戰術陣地，捍衛海疆安全，並沒有藍營說的錯誤訊息，認為藍營只擋國防，不擋中共的威脅，並送蒼蠅拍給陳其邁，希望他能像打蒼蠅一樣，揮開錯假訊息、拍打統戰蒼蠅，並於第一時間做出澄清。

陳其邁回應，國軍作戰部署是國防部權責，中國的武力威脅，尤其他們的海軍跨代成長對台灣是很大的威脅，設置位置也要考慮當地政經發展的狀況及國防需求，這是高度專業的議題，應由專家做最好的決定，而張博洋再問是否認同「凡是有彈藥庫的地方被打得最慘」？陳其邁表示，「這不是選舉造勢場合應該講的話」。

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