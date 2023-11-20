全國首座電影院車站！鳳山車站拚2025年中營運

鳳山車站大樓打造「空中鳳城」意象，力拚2025年中營運。（記者陳文嬋攝）

2023/11/20 22:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首座電影院車站的高雄市鳳山車站大樓將於明年3月完工，預計今年12月21日提前點燈亮相，鐵路局原定2026年中旬營運，地方認為太久要求縮短期程，鐵路局承諾2025年中營運。

鳳山建城迄今235年，鐵道局在地方爭取下，打造鳳山火車站6+10層開發大樓，以古城拱門營造「空中鳳城」意象，是全國首座電影院、百貨、運動中心、青創空間四合一車站，原本預計今年底完工，但因受到疫情等影響，延至明年3月完工。

地方關心車站大樓何時營運？鐵路局表示，已啟動車站大樓招商規劃，預計明年第一季公告招商，但因車站大樓量體太大，預計明年底前完成招商，需要1年半建置時間，預計2026年中營運，但也可以朝向廠商進駐後，分階段開放商業營運。

不過地方認為時間拖太久，要求鐵路局加快速度，立委許智傑提出太慢了，希望鳳山車站大樓明年底能營運，請鐵路局提前訪商、縮短期程，同步辦理驗收及招商，最遲2025年中一定要營運；鐵路局承諾加速推動招商，力拚如期如質營運，以符合地方期待。

鐵道局也確定將於今年12月21日提前點燈亮相，目前已裝好1023盞LED燈，透過程式設計變化七彩顏色，以燈光穿透古城牆，並拆除現有圍籬，點亮「空中鳳城」新地標，配合市府鳳山光之季活動，陪伴民眾迎接新的一年。

許智傑說，鳳山火車站見證鳳山現代化演變歷史，目前空中鳳城的意象，以鳳山古城拱門做為發想設計，加上未來電影院、百貨、運動中心等，不僅是全國首座採用在地歷史意象打造的車站，也是全國首座擁有電影院的車站！

鳳山車站大樓打造「空中鳳城」意象，力拚2025年中營運。（記者陳文嬋攝）

鳳山車站大樓打造「空中鳳城」意象，力拚2025年中營運。（記者陳文嬋攝）

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