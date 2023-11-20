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高雄輕軌11/26-12/2新路段試運轉測試 C24往C23公車接駁

高雄輕軌持續進行新路段各項測試。（記者王榮祥翻攝）

高雄輕軌持續進行新路段各項測試。（記者王榮祥翻攝）

2023/11/20 21:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌C24到C32將於11/26-12/2，實施新路段先期試運轉測試，C24往C23將改接駁公車，全線營運班次也將因應測試及調度狀況，臨時有所變動調整，官網原公告輕軌班次時刻表將暫不適用（暫時下架）。

高雄捷運公司指出，因應高雄輕軌全線即將完工，目前相關工程已進入最後收尾階段，接續開始進行新路段先期試運轉測試，C24到C32預計於11/26-12/2期間（共計7天）實施，測試期間將配合調整相關營運模式

高捷說明營運模式調整內容，C24往C23路段，將改以接駁公車取代輕軌行駛，旅客於C24站需先搭乘免費接駁公車至C23站轉搭輕軌，例如欲自C24搭乘至C10，需先從C24搭接駁公車到C23，才能轉搭輕軌往C10。

列車抵達C24及C32後，將進行車廂清車，所有旅客需配合下車；試運轉測試期間（11/26-12/2），全線營運班次將因應行車測試及調度狀況，臨時有所變動調整，官網原公告輕軌班次時刻表將暫不適用（將暫時下架）。

高捷提醒，欲搭乘C24站接駁公車旅客，車站現場將安排工作人員引導，請依照人員指示前往接駁公車候車處搭乘（接駁公車坐滿即開，最久不超過10分鐘一班）；旅客亦可依照自身需求及方便，自行前往C23站；試運轉測試期間，各站列車到站時間將依現場實際行駛狀況為準，建議可下載i-bus手機app查看最新列車即時動態。

雄輕軌11/26-12/2新路段試運轉測試，C24往C23將改接駁公車。（記者王榮祥翻攝）

雄輕軌11/26-12/2新路段試運轉測試，C24往C23將改接駁公車。（記者王榮祥翻攝）

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