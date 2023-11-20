南橫武雄橋重建完工 「以路就樹」保住300歲紅檜老樹

南橫公路海拔2300公尺的武雄橋附近有2株逾300年的老紅檜，重建工程採「以路就樹」保住百年老樹。（公路局甲仙工務段提供）

2023/11/20 19:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕位於南橫公路海拔2300公尺的武雄橋，十幾年前八八風災完全沖毀，3年前重建，後天（22日）將開放通行。

值得一提的是，武雄橋附近有2棵紅檜都超過300年以上，此次重建原規劃路線會影響到其中1棵，交通部公路局南區養護工程分局認為：「先有這棵紅檜才有南橫公路，不能輕易犧牲老樹生命！」因此決定採「以路就樹」方案，調整路線及橋梁位置，讓紅檜老樹得以保存下來。

南區養工分局甲仙工務段長鄭敏華表示，武雄橋是為紀念民國57年至61年期間，因南橫開闢而殉職的陳武雄段長而命名，他說，南橫闢建初期，因施工機械遠不如現代發達，人員僅能徒步上山，在深崖峭壁上以簡陃機具及人力開築，工程環境危險艱困，開闢期間總計有116位工程司及工作人員不幸因公殉職，皆奉祀於天池長青祠。

98年8月莫拉克風災造成南橫公路嚴重受損，寶來地區以上沿線公路橋梁幾乎遭損毀，位於2300公尺天池以上的武雄橋也完全沖毀，路段多年來以管涵便道通行，其間南區養工分局持續構思重建，但因施工環境險峻，歷經不斷規劃設計及方案調整，109年12月9日終於開工重建。

鄭敏華說，武雄橋位處高山深谷中，經工程團隊詳細評估水文地質，並兼顧生態環境永續及運輸需求下，最後採取截彎取直的橋梁改線作法，新橋長89.8公尺、寬10.6公尺，採高橋墩、大跨徑橋梁，避開土石流威脅，提供用路人安全行車環境，該項工程獲得今年勞動部優良工程金安獎佳作。

南橫闢建初期，人員僅能徒步上山，在深崖峭壁上以簡陃機具及人力開築，工程環境危險艱困。（記者蘇福男攝）

南橫闢建期間總計有116位工程司及工作人員不幸因公殉職，皆奉祀於天池長青祠。（記者蘇福男攝）

南橫闢期間總計有116位工程司及工作人員不幸因公殉職，皆奉祀於天池長青祠。（記者蘇福男攝）

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