黃文益還原「兒22用地」爭議真相 促高市府別甩鍋

高雄市苓雅區「兒22用地」爭議，市議員黃文益（左四）今天透過總質詢，邀集民進黨8位議員聯席參與。（記者葛祐豪翻攝）

2023/11/20 18:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市苓雅區「兒22用地」爭議，市議員黃文益今（20日）於總質詢還原事情真相，要求市府解決地主權益與居民需求，而非甩鍋讓民代當壞人揹鍋；副市長林欽榮則證實此案結果與黃文益無關，允諾市府不等通盤檢討，會以協商、以地易地或承租代管等不同方式，加快處理。

由於此案涉及市議員接受民眾陳情，但市府養工處人員指控議員施壓，將兒童遊戲場變更為「公共設施保留地」，造成民眾對民代的誤會，黃文益今天也邀集民進黨市議員江瑞鴻、林智鴻、李雅慧、鄭孟洳、黃飛鳳、李雨庭、張漢忠及林志誠等8位議員聯席參與。

黃文益說，兒22用地屬私人土地，因早年適用三合一規定，劃為公共設施用地，但三合一已被廢除，市府卻無徵收計劃，佔用人民土地使用30餘年，地主投訴無門、多次提行政訴訟或訴願皆被駁回，才於2020年10月向他陳情。

黃文益強調，他依法協調公務機關，處理過程一切合法，但始終沒有進展。直到2021年11月，地主自行委託律師，向法制局提出大法官釋字第776號解釋，隔年3月經發局解除該地市場投資興辦的三合一管制，地主又向經發局申請恢復為公共設施保留地，經都委會的專案小組審議後，今年5月依法核准兒22用地為公共設施保留地。

黃說，本案轉折過程與他無關，他要求市府解決問題，不管是徵收公保地、以地易地或另闢公園供居民使用，過去都有成功的相關案例，而不是硬凹人民財產供大眾使用，或是甩鍋給民代當壞人揹鍋。

副市長林欽榮表示，本案詳細查核後，證實黃文益確無參與都委會會議，也無外聘委員遭關切的事實。此外，他先前已責成養工處，向地主協商維持公園開放使用，或市府用一年127萬元向其承租，但地主拒絕，希望市府徵收該地，徵收價格無共識才形成僵局。

林欽榮當場責成都發局，研議用《都市計畫法》的24條「自擬細部計畫」，或50-2條「以地易地」等方式，並表示不必等到通盤檢討，市府會以兼顧地主權益與居民需求的個案方式，協助處理。

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