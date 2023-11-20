黃捷批韓國瑜舊勢力復辟 陳美雅：她忘了游錫堃？

民進黨立委參選人黃捷批藍找30年前立委韓國瑜舊勢力復辟，對手國民黨立委參選人陳美雅批黃是不是忘了還有游錫堃、柯建銘？（記者黃良傑攝）

2023/11/20 15:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨高雄市立委參選人黃捷今再批國民黨，找「30年前的立委」、被高雄市民罷免的市長韓國瑜，列不分立委第一名，是讓舊勢力復辟，盼選民讓她能進國會跟韓對戰以守護台灣，對手國民黨參選人陳美雅今發出聲明，抨擊黃捷只為蹭韓國瑜，質疑她選立委怎麼會是要大戰韓國瑜？而不是監督政府，黃錯亂言論是否還沒準備好進國會。

黃捷今再對韓國瑜排國民黨不分區第一名，發表看法，她表示，記得韓國瑜第一次當立委時，自己才剛出生，30年前的立委，現在國民黨又找他當不分區立委，這跟民進黨落差很大，並強調，民進黨擁抱新世代、願意傳承，讓年輕世代發揮，包括自己的參選，就是傳承象徵；她指國民黨找「30年前的立委」當立委，讓舊勢力復辟，讓人有點失望。

對手藍營陳美雅回擊質疑黃捷，從政路上不斷背棄選民，背棄自己曾經的價值，未來會不會背棄國家？這樣的人適任國會議員為民喉舌嗎？

陳美雅表示，黃捷最應該好好回憶過去是怎樣背棄時代力量，跑到民進黨，市長陳其邁不甩地方耕耘已久的綠營民代，調一個外地落跑來的黃捷跨區選立委，黃的雙標是不是讓她忘記了？還是害怕想起來？

對於黃捷說從她出生時韓國瑜就在當立委，國民黨找30年前的立委當不分區立委，陳美雅酸她是不是忘記民進黨不分區有柯建銘跟游錫堃？陳美雅說按照黃捷的邏輯，質疑黃捷表面上是在酸韓國瑜，內心是否對民進黨政壇前輩翻白眼？要不要先跟自己的民進黨前輩道歉。

陳美雅表示，黃捷說要進立法院對抗韓國瑜，陳美雅痛批黃捷的心態根本還搞不清楚立委的工作內容是什麼，陳美雅強調立法委員就是要為民喉舌、監督政府、為民發聲，她怎麼會是要大戰韓國瑜而不是監督政府，錯亂的言論究竟是害怕還是心中只有充滿鬥爭思想？不過，黃捷對於陳的質疑暫未回應。

民進黨高雄市立委參選人黃捷批藍找30年前立委韓國瑜舊勢力復辟。（記者黃良傑攝）

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