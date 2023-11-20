高雄「Wild Wild 野生活」落幕 2天狂吸12萬人

陳其邁體驗野外生活必備的劈柴技能。（記者葛祐豪翻攝）

2023/11/20 09:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台最大戶外野營體驗的2023「Wild Wild 野生活」，11月18、19日在高雄衛武營戶外草地展開，高雄市觀光局統計，2天活動狂吸超過12萬人!連市長陳其邁也玩得意猶未盡。

誰說露營一定要上山？2023「Wild Wild 野生活」18、19日在高雄衛武營戶外草地展開，高雄市長陳其邁昨（19日）下午特別以Outdoor帥氣裝扮出席活動。

陳其邁先體驗Pili Pala直火燒烤、轉動烹飪鐵件，稱讚主廚們能將「火之料理」玩得這麼出神入化；隨後也參觀豪華露營車及風格露營帳，與戶外玩家大聊露營夢幻神物。

陳其邁沿路觀賞打鐵、溜索、獨木舟體驗，前往「百味廚房」參加1日獵人課程，也與主廚共同製作肉醬起司堡，並大讚現烤的麵包香酥可口，玩得意猶未盡。

觀光局長高閔琳今天表示，2023「Wild Wild 野生活」節目精彩，統計2天共吸引超過12萬人，度過悠閒時光。這兩天也看到許多民眾帶著自己的野餐墊、戶外休閒桌椅和環保餐具，攜家帶眷和可愛的毛小孩一起在樹蔭下吹著微風，聆聽音樂，享受最chill的戶外生活。

今年參與的店家表示，活動人潮爆滿，第一天即賣光2天的備料，晚上趕緊備貨；裝備市集買氣也紅不讓，許多產品第一天就被掃貨一空，店家不停補貨。

高雄市觀光局預告，年底活動不間斷，下個週末起陸續在左營蓮池潭還有「咖啡大港盃」、「海線潮旅行」之梓官赤崁「音樂high趴市集」、「OPEN！大氣球遊行」，聖誕活動、跨年活動等。

「Wild Wild 野生活」的演唱會，人潮滿滿。（觀光局提供）

陳其邁（中）、高雄觀光局高閔琳（右）、網紅「露易絲」（左），品嚐「Pili Pala」烤肉料理。（記者葛祐豪翻攝）

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