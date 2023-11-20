為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

首日完成參選登記 黃捷嗆國民黨不分區名單「劍指高雄」

黃捷今帶著「幸運女神」黃蓉（前排左二），趕最早場登記參選立委。（記者王榮祥攝）

黃捷今帶著「幸運女神」黃蓉（前排左二），趕最早場登記參選立委。（記者王榮祥攝）

2023/11/20 09:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕今（20）日是立委選舉登記首日，民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷在最早場完成登記，除強調民進黨團結拚勝選，也開嗆前高雄市長韓國瑜列國民黨不分區第一名，讓她詫異又失望，質疑國民黨「劍指高雄」、「對高雄下戰帖」。

民進黨高市第六選區5位議員與里長聯誼會主席，今一起陪同黃捷登記參選立委，高市八連霸、目前最資深的議員、被暱稱「姐姐」的李喬如向鄉親喊話，送黃捷到立院對抗韓國瑜！李喬如表示，今天5位議員跟幸運女神黃蓉，一起陪伴黃捷登記，就是要告訴高雄選民，支持黃捷對戰曾經被罷免的前市長韓國瑜。

黃捷說，韓國瑜昨天到高雄幫她的對手、國民黨參選人陳美雅助選，這位過去被高雄人淘汰的前市長回到高雄，國民黨找來站台難道是要勾起高雄人淘汰韓國瑜的回憶嗎？她覺得，這樣效果有限、且很負面。

她進一步提到，韓國瑜排國民黨不分區第一名，她當下反應很詫異，記得韓國瑜第一次當立委時，自己才剛出生，30年前的立委，現在國民黨又找他當不分區立委，這跟民進黨落差很大。

她強調，民進黨擁抱新世代、願意傳承，讓年輕世代發揮，包括自己的參選，就是傳承象徵，讓年輕世代、老中青三代都可一棒接一棒，延續台灣民主精神。

黃捷說，國民黨找「30年前的立委」當立委，讓舊勢力復辟，讓人有點失望，且國民黨不分區名單前5名中有3人跟高雄有淵源，其中兩人競選過高雄市長（韓國瑜、柯志恩），一位是「參選過高雄市長的女兒（指前立委黃昭順的女兒陳菁徽）」，「劍指高雄」意味濃厚，就是對高雄有一種下戰帖的感覺。

黃捷認為，這也將激起高雄人鬥志跟熱情，過去高雄人非常團結、有智慧，今年選舉高雄人看到國民黨不分區名單，將更有熱情、更加團結，展現一起守護高雄決心，她相信民進黨在高雄將衝出全國最高票，包括民進黨不分區、8席立委跟總統得票。

黃捷今完成立委參選登記。（記者王榮祥攝）

黃捷今完成立委參選登記。（記者王榮祥攝）

黃捷參選立委，今天上午完成登記手續，簽署反賄選誓約。（記者王榮祥攝）

黃捷參選立委，今天上午完成登記手續，簽署反賄選誓約。（記者王榮祥攝）

黃捷參選立委，今天上午完成登記手續。（記者王榮祥攝）

黃捷參選立委，今天上午完成登記手續。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
指韓國瑜曾是史上最混立委 王定宇：國民黨不分區是派系家族大集合
2023/11/20 09:22

指韓國瑜曾是史上最混立委 王定宇：國民黨不分區是派系家族大集合
列藍不分區第二有玄機！柯志恩秀美照 備戰2026高雄市長
2023/11/19 22:28

列藍不分區第二有玄機！柯志恩秀美照 備戰2026高雄市長
列藍不分區第一 韓國瑜「沒有笑」：這是責任 壓力很大
2023/11/19 21:47

列藍不分區第一 韓國瑜「沒有笑」：這是責任 壓力很大
國民黨34席不分區名單 全數獲中全會同意通過 韓國瑜最高票
2023/11/19 17:32

國民黨34席不分區名單 全數獲中全會同意通過 韓國瑜最高票
韓國瑜列不分區立委第一名 陳其邁：不意外、尊重！
2023/11/19 11:33

韓國瑜列不分區立委第一名 陳其邁：不意外、尊重！
高雄市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播