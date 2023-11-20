首日完成參選登記 黃捷嗆國民黨不分區名單「劍指高雄」

黃捷今帶著「幸運女神」黃蓉（前排左二），趕最早場登記參選立委。（記者王榮祥攝）

2023/11/20 09:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕今（20）日是立委選舉登記首日，民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷在最早場完成登記，除強調民進黨團結拚勝選，也開嗆前高雄市長韓國瑜列國民黨不分區第一名，讓她詫異又失望，質疑國民黨「劍指高雄」、「對高雄下戰帖」。

民進黨高市第六選區5位議員與里長聯誼會主席，今一起陪同黃捷登記參選立委，高市八連霸、目前最資深的議員、被暱稱「姐姐」的李喬如向鄉親喊話，送黃捷到立院對抗韓國瑜！李喬如表示，今天5位議員跟幸運女神黃蓉，一起陪伴黃捷登記，就是要告訴高雄選民，支持黃捷對戰曾經被罷免的前市長韓國瑜。

黃捷說，韓國瑜昨天到高雄幫她的對手、國民黨參選人陳美雅助選，這位過去被高雄人淘汰的前市長回到高雄，國民黨找來站台難道是要勾起高雄人淘汰韓國瑜的回憶嗎？她覺得，這樣效果有限、且很負面。

她進一步提到，韓國瑜排國民黨不分區第一名，她當下反應很詫異，記得韓國瑜第一次當立委時，自己才剛出生，30年前的立委，現在國民黨又找他當不分區立委，這跟民進黨落差很大。

她強調，民進黨擁抱新世代、願意傳承，讓年輕世代發揮，包括自己的參選，就是傳承象徵，讓年輕世代、老中青三代都可一棒接一棒，延續台灣民主精神。

黃捷說，國民黨找「30年前的立委」當立委，讓舊勢力復辟，讓人有點失望，且國民黨不分區名單前5名中有3人跟高雄有淵源，其中兩人競選過高雄市長（韓國瑜、柯志恩），一位是「參選過高雄市長的女兒（指前立委黃昭順的女兒陳菁徽）」，「劍指高雄」意味濃厚，就是對高雄有一種下戰帖的感覺。

黃捷認為，這也將激起高雄人鬥志跟熱情，過去高雄人非常團結、有智慧，今年選舉高雄人看到國民黨不分區名單，將更有熱情、更加團結，展現一起守護高雄決心，她相信民進黨在高雄將衝出全國最高票，包括民進黨不分區、8席立委跟總統得票。

黃捷今完成立委參選登記。（記者王榮祥攝）

黃捷參選立委，今天上午完成登記手續，簽署反賄選誓約。（記者王榮祥攝）

黃捷參選立委，今天上午完成登記手續。（記者王榮祥攝）

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