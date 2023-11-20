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駕訓教練摸女學員私處 還拉手碰「那話兒」說「我很硬」

駕訓教練摸女學員私處，判處有期徒刑1年2月。情境照。

駕訓教練摸女學員私處，判處有期徒刑1年2月。情境照。

2023/11/20 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某汽車駕訓班吳姓教練，教導正妹女學員上課，涉嫌伸入褲內摸私處，還拉她手碰「那話兒」說「我很硬」，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年2月。

判決書指出，2022年5月30日晚上7點多，某知名駕訓班吳姓教練，在汽車訓練場指導女學員小玉（化名）倒車入庫之際，假藉提醒她未踩剎車為由，涉嫌以左手觸摸其大腿2次，但被其以「我會記得踩，用講的就好」等語加以制止。

不料，20分鐘後吳男竟得寸進尺，在練習S型彎道駕駛之際，以左手抓住小玉右手說：「可不可以摸妳」等語，被拒絕後，又伸出左手欲觸摸胸部，小玉旋即伸出右手阻擋，他竟順勢將左手向下伸入她身著的寬褲及內褲碰觸陰部，再強拉她右手撫摸自身「那話兒」，還說「我很硬」，後經小玉大聲制止，吳男擔心醜態曝光，而自行下車離去。

小玉返家後告知男友，並在家人陪同下，前往分局報案，員警傳喚吳到案說明後，依強制猥褻罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

吳男辯稱，案發當日與小玉共處車內，但並沒有發生觸摸大腿、陰部及拿她的手摸自身陰莖等不法情事，否認犯行。

1、2審法官調查，據小玉男友提出他與吳男、駕訓班總教練等人錄音錄影，對話內容相當順暢，並未造假、剪輯、竄改，吳男並向小玉父母道歉，因此判處有期徒刑1年2月，仍可上訴。

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