列藍不分區第二有玄機！柯志恩秀美照 備戰2026高雄市長

柯志恩秀出在高流中心海豚步道散步照片，展現問鼎2026高雄市長的雄心。（取自柯志恩臉書）

2023/11/19 22:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨中常會今天通過不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜排名第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，柯今晚在臉書秀出一張在高雄流行音樂中心散步的照片，強調「做好2026的準備，我不會只是雖敗猶榮，一定會贏得光榮！」展現她問鼎下屆高雄市長的雄心。

柯志恩去年代表國民黨挑戰高雄市長選戰，雖然敗給陳其邁，但拿下52萬9千多票，得票率40.16％，是歷屆高雄市長選戰中第2高票的藍營候選人，也為國民黨守住高雄29席議員，讓她聲勢看漲。

選後，柯志恩履行「常住高雄」的承諾，經常南北兩地奔波，外界解讀她有心再拚2026年高雄市長，但她始終認為時間還久，沒把話說死。

隨著柯志恩今天列名國民黨不分區立委第二名，她今晚也在臉書秀出一張在高雄流行音樂中心散步的照片，背後就是高雄的地標85大樓，她感性說:「謝謝國民黨的提名，是肯定、也是承擔；做好2026的準備，我不會只是雖敗猶榮，我一定會贏得光榮！」

這番話等於是宣告柯志恩將再度挑戰2026年高雄市長寶座，未來有了不分區立委的身分，讓她更有資源在高雄蹲點經營。

柯志恩也看準民進黨現任市長陳其邁屆滿後，黨內群雄並起，她有一搏的機會，尤其趙天麟因婚外情事件退選立委後，又少了一個強勁對手，2026的機會更加濃厚。

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