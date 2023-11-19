為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

列藍不分區第二有玄機！柯志恩秀美照 備戰2026高雄市長

柯志恩秀出在高流中心海豚步道散步照片，展現問鼎2026高雄市長的雄心。（取自柯志恩臉書）

柯志恩秀出在高流中心海豚步道散步照片，展現問鼎2026高雄市長的雄心。（取自柯志恩臉書）

2023/11/19 22:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨中常會今天通過不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜排名第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二，柯今晚在臉書秀出一張在高雄流行音樂中心散步的照片，強調「做好2026的準備，我不會只是雖敗猶榮，一定會贏得光榮！」展現她問鼎下屆高雄市長的雄心。

柯志恩去年代表國民黨挑戰高雄市長選戰，雖然敗給陳其邁，但拿下52萬9千多票，得票率40.16％，是歷屆高雄市長選戰中第2高票的藍營候選人，也為國民黨守住高雄29席議員，讓她聲勢看漲。

選後，柯志恩履行「常住高雄」的承諾，經常南北兩地奔波，外界解讀她有心再拚2026年高雄市長，但她始終認為時間還久，沒把話說死。

隨著柯志恩今天列名國民黨不分區立委第二名，她今晚也在臉書秀出一張在高雄流行音樂中心散步的照片，背後就是高雄的地標85大樓，她感性說:「謝謝國民黨的提名，是肯定、也是承擔；做好2026的準備，我不會只是雖敗猶榮，我一定會贏得光榮！」

這番話等於是宣告柯志恩將再度挑戰2026年高雄市長寶座，未來有了不分區立委的身分，讓她更有資源在高雄蹲點經營。

柯志恩也看準民進黨現任市長陳其邁屆滿後，黨內群雄並起，她有一搏的機會，尤其趙天麟因婚外情事件退選立委後，又少了一個強勁對手，2026的機會更加濃厚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
列藍不分區第一 韓國瑜「沒有笑」：這是責任 壓力很大
2023/11/19 21:47

列藍不分區第一 韓國瑜「沒有笑」：這是責任 壓力很大
自豪藍提不分區立委 朱立倫：史上最年輕 3醫師列安全名單
2023/11/19 20:36

自豪藍提不分區立委 朱立倫：史上最年輕 3醫師列安全名單
藍不分區立委無人留任！李德維：基層不受重視 在台下狂幹
2023/11/19 18:53

藍不分區立委無人留任！李德維：基層不受重視 在台下狂幹
大換血！藍不分區立委全不連任 曾銘宗曝原因
2023/11/19 18:28

大換血！藍不分區立委全不連任 曾銘宗曝原因
藍白合若破局她當副手？柯志恩：國民黨在等的是「男的柯P」
2023/11/19 15:37

藍白合若破局她當副手？柯志恩：國民黨在等的是「男的柯P」
高雄市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播