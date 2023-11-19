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推崇陳定南、盧修一 韓國瑜嘆：清廉已不再 讓民進黨下台反省

高雄國民黨立委參選人陳美雅（右2）競總成立，剛列入國民黨不分區立委第一的前高雄市長韓國瑜（中），高喊讓民進黨下台反省。（陳美雅競總提供）

高雄國民黨立委參選人陳美雅（右2）競總成立，剛列入國民黨不分區立委第一的前高雄市長韓國瑜（中），高喊讓民進黨下台反省。（陳美雅競總提供）

2023/11/19 21:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市第六選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅）國民黨立委參選人陳美雅，今天成立競選總部，剛確定列國民黨不分區立委第一位的前高雄市長韓國瑜也上台助選，韓強調民代為民喉舌要如狼似虎，不能選不質詢、不講話的立委，他也舉陳定南、盧修一等，具理想性的已故民進黨政治人物，批過去清廉勤政愛鄉土的民進黨已不再，應該讓民進黨下台反省。

陳美雅成立競選總部，前議長莊啓旺、國民黨高雄黨主任黃昭順都到場助選，前高雄市長韓國瑜被列國民黨不分區第一，今天中全會後就南下高雄為陳美雅站台助選。

韓國瑜稱和黃昭順、柯建銘都曾是立法院「同學」，對於這幾年政治有說不出心酸，30年前，有許多優秀的民進黨立委，論口才、理想熱情和幹勁，他自認比不上，包括高雄立委朱星羽、陳定南、朱高正、盧修一，甚至陳水扁等人，即使政黨不同依然欣賞和支持。

他推崇前民進黨立委朱星羽落選時，曾把所有錢一次領出，全發給助理和工作人員，令他感到佩服，也自嘆不如，這席話被民眾解讀有為陳美雅拉跨黨派選票；同時話鋒一轉，痛批清廉勤政愛鄉土的民進黨已離人民越來越遠，現在愛權愛錢、愛弄派系、愛貪污。

他也批每次高雄立委都是民進黨，老百姓卻連1顆蛋都無法安心食用，這次要有不同黨派立委為高雄發聲，讓民進黨反省，用選票讓他們好好檢討。

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