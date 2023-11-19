蔡英文批藍白合：人民要的不是計算點數、利益的政黨

總統蔡英文今天晚間在高雄賴清德競總成立大會上首度暗批藍白合。（記者李惠洲攝）

2023/11/19 20:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文今天晚間在高雄賴清德競總成立大會上首度暗批藍白合，她說，台灣人要的不是政黨計算自己的點數、和利益，也不是要政黨，在內閣部會裡分配權位。

蔡英文表示，上架台灣已成全球共識，高雄就是世界上架台灣不可或缺的關鍵，談到國防自主、守護台灣就會想到高雄，國際巨星開演唱會也會想到高雄，國際大廠也加碼投資，請高雄人用高雄的經驗告訴全台灣的人，選對的人才能走對的路，讓賴清德帶領最成熟穩健的團隊為國家做事。

蔡英文批評對手，心中想的只有下架民進黨，全世界都在關心，中國有沒有介入選舉，都在呼籲要維持台海穩定，面對多變的國際情勢，台灣沒有嚐試錯誤的空間，所以我們要穩不能亂，要繼續團結壯大台灣的競爭力。

台灣人要的，不是政黨計算自己的點數和利益，台灣人要的是在國際上站穩關鍵的地位，我們不是要政黨，在內閣部會裡，權位在做分配，執政者要穩定，決策不能反反覆覆，國際才能信任台灣，執政者要果決，決策不能拖拖拉拉，建設才能推動，執政團隊更要同心協力，面對挑戰，面對國際要言出必行，這才是台灣需要的執政者。

蔡英文強調，台灣走在對的道路上，我們是做對的事情，就要繼續做下去，最重要的就是要選對的人，她說，她上一次2020年在高雄拿109萬張票，拜託大家這一次也一定要破百萬。

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