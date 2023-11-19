空拍圖曝光！5萬人湧高雄競總 賴清德壓軸登場

賴清德高雄競總成立，湧入5萬人。（民進黨提供）

2023/11/19 19:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨總統參選人賴清德的高雄競總今天傍晚成立，根據主持人現場宣布，現場人數已從3萬人增加到5萬人。賴清德壓軸上場，他強調「與其相信藍白合，不如堅定選擇賴清德!」

賴清德致詞時說，2020年陳其邁補選成為市長，高雄走回正確道路，他在行政院長任內，核定岡山路竹縣第一階段，明年就要通車，未來還將延伸到屏東，高雄交通運輸將四通八達。

他說，他當行政院長時，推動歡迎台商回台投資方案，這幾年來在陳其邁努力下，也有不少國際大廠投資高雄 ，市府打造亞灣5G AIoT園區，鼓勵新創企業來高雄，台灣碳權交易所、淨零學院也在高雄成立。「期盼明年大選，選對的人、走對的路 ，讓賴清德與陳其邁共同拚台灣、拚高雄的未來 」。

賴指出，他邀集200多位專家學者，提出國家希望工程，為台灣未來打下基礎 ，提出三項願景，第一是推動平行台灣，第二是把台灣品牌擦得亮亮的，上架台灣，第三則是打造健康台灣，讓國家更強。

針對蔡英文總統的0到6歲國家一起養，減輕年輕夫婦負擔，賴清德允諾未來將推動2.0版；此外，蔡總統的長照2.0，全國有1萬2千個長照據點，未來他也將推動長照3.0。「人人有希望，國家才有希望，能堅定理念提出完整國政藍圖，才是國家需要的領導人!」

賴清德表示，這幾年來，台灣與國際交往愈來愈密切， 最近張忠謀代表蔡總統到美國參加APEC會議，不只見到美國總統拜登，還見到副總統、國務卿，得到國際重視，並和日本首相岸田文雄見面，岸田表示日本支持台灣國際參與，「當世界各國希望與台灣加強合作，台灣需要的是全民團結合作，與國際民主陣營團結合作」，台灣不需只要自己利益的政黨。

「與其相信藍白合 不如堅定選擇賴清德」，賴清德強調，讓他帶領全民合作，走向全世界。

賴清德也提到，拜登最近與習近平會談，拜登當面說台灣安全與台海穩定，是美國長期主張，美國反對中國武力改變台海現狀、介入台灣選舉；根據媒體報導，習近平則否認中國2027年、2035年用武力攻打台灣，表示並無計畫。

賴清德說，這也揭穿國民黨說的白賊話「票投民進黨，青年上戰場」，國民黨與民眾黨說的「2024是和平與戰爭的選擇」，這句話也是選舉的白賊話!

賴清德呼籲大家，明年大選，選對的人、走對的路 ，讓他與陳其邁共同拚台灣、拚高雄的未來。（記者李惠洲攝）

賴清德（中）、陳其邁（左），為左楠區立委參選人李柏毅加油打氣。（記者李惠洲攝）

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