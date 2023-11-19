賴清德高雄競總成立湧5萬人 蘇貞昌：選賴守護台灣路線

賴清德高雄競總成立，湧入5萬人。（記者李惠洲攝）

2023/11/19 18:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨總統參選人賴清德的高雄競總今天傍晚成立，現場湧入超過5萬人，前行政院長蘇貞昌致詞時疾呼，「民主要一代一代守護，選賴清德繼續守護台灣的路線！」

賴清德高雄競總位於左營區博愛路，因腹地較小，今天下午選在捷運鳳山議會路與自由路口的空地上，舉辦競總成立典禮，由三民區立委李昆澤、大旗美區立委邱議瑩擔任主持人，8名立委參選人輪番上台，呼籲選民把投票率衝高，讓賴清德在高雄得票數，超越4年前小英總統的109萬票、立委8席全部過關，連87歲的前行政院長張俊雄也上台催票。

高雄市長陳其邁致詞時強調，市府團隊認真打拚，他列舉上任3年來的招商、促參成績、演唱會經濟蓬勃發展、更把台積電2奈米留在高雄、社宅興建1萬8千戶等，蔡英文總統與前行政院長蘇貞昌、現任行政院長陳建仁都大力支持高雄。

陳其邁說，最近在扯藍白合，但都是為自己政治利益，有提出對高雄的願景嗎？也擔憂他們當選後，捷運預算會刪掉嗎？他盼大家支持賴清德，「選擇對的總統，政策才能延續下去」，平衡南北差距，繼續走向民主自由路線。

前行政院長蘇貞昌致詞時說，他剛從美國回來，77歲一場拚過一場，因為守護台灣每個人都有責任，在野黨2個批評政府沒做事，是胡說八道！蔡總統最照顧高雄，高雄這幾年讓人刮目相看，過去國民黨把高雄當重工業、污染最多，從陳菊開始轉型，陳其邁2年拚4年，把高雄大改變。

蘇說，如今高雄的表演活動大家稱讚，買票都買不到，從當年重工業污染轉型，這就是蔡政府支持，加上陳其邁的努力。

「民主要一代一代守護，選賴清德繼續守護台灣的路線！」蘇貞昌強調有政府會做事，要選對人，他細數任內守住非洲豬瘟，與時任行政副院長的陳其邁合作，全世界第一個登記檢查，守住武漢肺炎，在疫情最嚴重時，台灣經濟反而最好。最後在蘇貞昌帶領下，全場高呼「守護台灣、護國有我！」

民進黨總統參選人賴清德的高雄競總成立，前行政院長蘇貞昌強調「民主要一代一代守護，選賴清德繼續守護台灣的路線! 」（記者李惠洲攝）

陳其邁期盼大家選擇對的總統，政策才能延續下去，平衡南北差距。（記者李惠洲攝）

賴清德高雄競總成立，湧入5萬人。（記者李惠洲攝）

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