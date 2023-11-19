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抽砂船被撤銷沒收、海巡包庇走私收賄緩刑 管碧玲：無法信服法官裁量

抽砂船被撤銷沒收、海巡包庇走私收賄獲判緩刑，管碧玲怒控「法官的裁量，我都無法信服」。圖為中國「華益9號」抽砂船。（取自管碧玲臉書粉專）

抽砂船被撤銷沒收、海巡包庇走私收賄獲判緩刑，管碧玲怒控「法官的裁量，我都無法信服」。圖為中國「華益9號」抽砂船。（取自管碧玲臉書粉專）

2023/11/19 16:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕海委會主委管碧玲今天在臉書粉專發文表示，法院近日的兩個判決，中國「華益9號」抽砂船被撤銷沒收及海巡包庇走私收賄獲判緩刑，「我深感難以接受」。管雖然開頭聲稱，為了尊重司法，她低調在幕後奔走，「對法官不敢公然開戰」，但文末又特別強調：「法官的裁量我都無法信服！」

首先是管碧玲多次公開宣告的中國抽砂船「華益9號」，被海巡署沒收後，結果被二審高院判決撤銷沒收，因法官認為抽砂船不是船長所有，應該不予沒收第三人財產；管碧玲說：「這個判決將使未來海巡署同仁完全無法執法。」

管碧玲強調，立委蔡易餘委員、莊瑞雄、游毓蘭已提案修法，要防止法官有限縮解釋的空間，讓抽砂惡船，不管是否屬行為人所有，都應予沒收；立法院程序委員會預計週二增列，希望趕在週五付委審查。

再者是海巡署北部分署第二岸巡隊基隆八斗子漁港安檢所，前中尉小隊長陳富翔等3名官兵縱放走私，還逐案收賄，一審均獲判緩刑。管碧玲怒斥：「如果這種罪行，不是貪瀆的惡中之惡，還有什麼貪瀆樣態是比這個更嚴重的貪瀆？」

管碧玲指出，執法者知法犯法，帶部屬集體縱放收賄的惡行，「如此膽大妄為，本來就應該以犯罪型態論責，怎麼可以用收賄數量的多少來論責？」原判決豈不是鼓勵「胃口小一點」就沒事？！管碧玲在文末強調：「以上兩個案，法官的裁量我都無法信服！」

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