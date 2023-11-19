高雄立式划槳繞標挑戰賽 陳其邁愛河划槳支持水上活動

2023高雄立式划槳繞標挑戰賽，陳其邁愛河划槳支持水上活動。（記者黃良傑攝）

2023/11/19 15:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕2023高雄立式划槳繞標挑戰賽於愛河熱鬧登場，市長陳其邁今天親自體驗立式划槳的魅力，他表示高雄的冬天氣候宜人，是冬季旅遊的最佳首選，尤其愛河更是高雄的地標，歡迎一起參與冬季愛河水域系列活動，也鼓勵市民更親近水域活動，一同享受高雄的山海河與熱情。

運發局局長侯尊堯表示，高雄港市具有獨特的山河港美景，且擁有亞洲最大的貨櫃港口之一，被譽為「港都」，因此水域運動的發展深受市府的重視，為讓民眾感受水域運動的魅力，特別舉辦2023高雄冬季愛河水域系列賽，拉近市民與水域運動之間的距離。

市長陳其邁更親自到船上，體驗立式划槳的魅力，一起與高雄全家海神隊的隊員邱子軒、吳曉謹共襄盛舉，陳其邁表示，立式划槳很考驗核心肌群及肌耐力，自己在上面只能蹲低身體維持平衡，他笑稱自己是在體驗跪式划槳，而最後他更在水面上與學生熱情拍照互動，和市民一同享受SUP的樂趣。

運發局表示，高雄市政府為推廣水域運動，自2021年起推出海洋派對系列活動，鼓勵市民親水、近水，從水域活動中融入水域安全重要性，也使高雄未來將成為台灣頂尖的水域活動城市，並對水域選手的支持和培訓，同時凝聚起全城對水域活動的熱情。

2023高雄立式划槳繞標挑戰賽，陳其邁愛河划槳支持水上活動，上船前為小選手們加油打氣。（記者黃良傑攝）

2023高雄立式划槳繞標挑戰賽，陳其邁愛河划槳支持水上活動，上船前為小選手們加油打氣。（記者黃良傑攝）

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