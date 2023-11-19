強化辨識度 高雄車站站西路彩色鋪面提早完工開放

高雄車站站西路彩色鋪面提早完工開放，往北的站東路（右）為藍色，往南的站西路（左）則使用紅磚色。（高雄市工務局提供）

2023/11/19 12:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為強化高雄車站周邊車道的辨識度及道路安全性，高雄市工務局進行高雄車站站西路的彩色鋪面，今（19）日清晨已提早完工開放，往北的站東路為藍色，往南的站西路則使用紅磚色。

高雄車站站區的環抱道路完成，站東路只能北上，站西路南下，都改為單行道，彩色鋪面就是為了降低交通問題，引導行車動線。

工務局指出，市府已於今年4月16日，先完成站東路彩色鋪面工程，獲市民好評，為完善高雄車站周邊道路完整性，站西路彩色標線原定11月18日、19日晚間10時至隔日上午7時，於九如一路路口車道進行彩色鋪面工程，已提前於今天上午7時完工並開放通行，19日夜間不施工。

工務局表示，本次施工因天氣狀況良好，施工團隊加速趕工，才能於一個晚上完成，彩色鋪面材質選用防滑係數較高的骨材標線，並添加色料，往北的站東路為藍色、往南的站西路則使用紅磚色。

陳姓運匠說，對外地人來說，如果不熟悉路況，進入高雄車站區道路會有點昏頭，彩色鋪面會比較清楚，看著顏色就跟著走，不怕迷路。

工務局說明，完成博愛、九如及站西路彩色鋪面後，明年初將施作建國、中山及站西路彩色鋪面，屆時再請市民朋友提早改道。

高雄車站站西路彩色鋪面，提早完工開放。（工務局提供）

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