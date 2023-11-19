駁斥謠言！賴清德：「6成盼下架民進黨」是白賊話

賴清德（中）希望姊妹們發揮關鍵力量，完成陳其邁三目標:高雄得票歷史高票、8席立委當選、政黨票第一。（記者李惠洲攝）

2023/11/19 11:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市「信賴姊妹會」今天（19日）舉行成立大會，湧入近3千人，民進黨總統參選人賴清德澄清最近3個似是而非的謠言，一一駁斥「民進黨一黨獨大」、「全台60幾%要下架民進黨」、「票投民進黨青年上戰場」，強調這場選舉是民主與專制的選擇，走對路讓國際社會看見台灣、肯定台灣、上架台灣。

高雄市信賴姊妹會今天在林皇宮舉行成立大會，全場大爆滿，榮譽總會長由市長陳其邁的母親陳辜美貴擔任，總顧問則是前行政院長張俊雄夫人朱阿英，她們今天也分別致贈好彩頭、包粽給賴清德。

高雄市長陳其邁致詞時說，過去8年，中央推出托兒幼教補助、班班有冷氣，長照預算從50億增加到明年的850億，感謝好姊妹的支持，選出好總統；但高雄進步不能停，請大家支持賴清德 ，「高雄開的票不能輸給小英上次的票，一定要超過100萬票」， 也要讓高雄立委8席全上。

賴清德表示，過1、2天是登記關鍵時刻，希望大家發揮關鍵力量，完成陳其邁三目標:高雄得票歷史高票、8席立委當選、政黨票第一。

賴說，未來他將致力消除女性不平等待遇，並建立性別友善社會。他也讚許全台中小業主女性60幾萬人，巾幗不讓鬚眉，還有50多席立委、超過5成縣市長是女性，商界政治界都有貢獻。

賴清德強調，選總統是選國家方向，在民主道路上繼續壯大台灣，走向全世界 。他也澄清最近有些似是而非的謠言，第一是說「民進黨執政一黨獨大」，但這非事實，一黨獨大是指過去戒嚴時期只有一個政黨國民黨，民進黨8年前透過民主程序，得到過半支持，符合民主。

他說，第二個謠言是說「全台最大共識60幾%要下架民進黨」，但現在民調顯示，希望哪一政黨執政？第一都是民進黨超過30%，第二是國民黨20幾%，第三是民眾黨10幾%，「所以你當然可以講有6成多不贊成民進黨」，但也可以說「7、80%反對國民黨執政，民眾黨更慘，8、90%反對它執政」。

賴清德強調，因此從正面來講，全民最大共識就是民進黨執政，「不論是藍或白，都不是民意主流」， 不是為了國家長治久安，這是聯合次要敵人，打擊主要敵人，目的是政黨利益。

他說，第三個選舉語言是「票投民進黨，青年上戰場」，但最近美國總統拜登與中國國家主席習近平見面，證明都是「白賊話」（台語，指謊言），根據媒體報導，習近平當面告訴拜登，沒打算2027年或2035年攻打台灣，也沒聽過這計畫，證明國民黨說「票投民進黨，青年上戰場」是白賊話，「2024是戰爭與和平選擇」也是白賊話。

賴清德強調，所以這場選舉是民主與專制的選擇，國際為何堅定支持台灣，第一是全國人民意志堅定、第二是做好國防準備、第三是獲得國際支持，走對路讓國際社會看見台灣、肯定台灣、上架台灣。

高雄市信賴姊妹會舉行成立大會，湧入近3千人。（記者李惠洲攝）

陳其邁的母親陳辜美貴（左）致贈好彩頭給賴清德。（記者李惠洲攝）

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