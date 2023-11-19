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藍不分區「看了前2名就......」 卓榮泰：高雄人不要的塞給全國？

前民進黨主席卓榮泰。（記者蔡思培攝）

前民進黨主席卓榮泰。（記者蔡思培攝）

2023/11/19 11:38

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨中常會今天（19）上午通過不分區立委提名名單，由前高雄市長韓國瑜排頭領軍，國民黨智庫執行長柯志恩則是第二名。前民進黨主席卓榮泰今直呼，看了前2名就不想往下看，更批韓國瑜是「高雄人罷免不要的，要塞給全國，沒有人吞得下去」。

卓榮泰今天上午出席「民進黨中山大同信賴台灣後援會成立大會」，他受訪表示，國民黨不分區名單看了前2名就不想往下看，因為是「政治掛帥、罷免的帶頭」。卓批評韓國瑜，「高雄人罷免不要的，要塞給全國，沒有人吞得下去」，希望韓當陽春立委就好了，因為他是第一名，也阻止不了他。

國民黨與民眾黨的藍白合仍無共識，對此卓榮泰表示，藍白合不合，現在你我都不知道，但建議「與其當政治怨偶，不如早點分手」，快樂分手還可以拚個你死我活，政治怨偶只會天天吵架，弄得大家都不快樂，台灣政治不要開全國人的玩笑，大家更從憂鬱變成憤怒，藍白不要再引起人民憤怒。

卓榮泰也說，民進黨早已做好準備，即使是一對一選舉也要衝國會過半；看到現在國家局勢，我們更應該發憤圖強穩定局勢，選舉不只是贏對方，而是要贏得國人的尊敬、世界的信賴，讓中國不敢對台灣輕舉妄定。

民進黨的賴蕭配預計下週二登記參選總統，但對手是誰仍未確定，卓表示，最後還是會有對手出現，民主政治就是公平、快樂競爭，提出國家藍圖，讓人民選擇，有信心推出最完整的組合，期待大家再給民進黨機會。

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