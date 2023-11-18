冬季愛河水域系列賽登場 啦啦隊女神李多慧熱舞打氣

高雄冬季愛河水域系列賽今登場，啦啦隊女神李多慧燃起觀眾的熱情。（高市運發局提供）

2023/11/18 22:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕2023高雄冬季愛河水域系列賽，今明兩天在愛河灣舉辦樂觀型帆船賽外，啦啦隊女神李多慧今（18日）也到高雄，為冬季愛河水域系列賽加油，高市運動發展局事前準備在地奶茶給她品嚐，讓她直呼高雄奶茶真好喝。

首次於愛河灣舉辦樂觀型帆船賽，選手年齡均在16歲以下，總計48位選手參與繞標賽、6隊參與團隊賽，選手無不使出渾身解數，來爭奪最高榮耀。

開幕最大亮點就是邀請到人氣啦啦隊女神—李多慧，來到現場為選手加油打氣，勝利妖精李多慧帶來動感十足的現場表演，以她獨有的風采為現場選手加油，不僅為選手們注入無限動力，也燃起現場觀眾的熱情，讓整個活動更顯熱烈。

2023高雄冬季愛河水域系列賽，今明兩天除了在愛河灣舉辦樂觀型帆船賽外，在愛河水域（中正陸橋至五福陸橋間）還有立式划槳繞標挑戰賽；最後壓軸登場的是高雄城市盃國際龍舟，將於12月1日至3日在高雄音樂館前愛河水域競賽。

今天現場出席的貴賓包括，高雄市政府運發局侯局長尊堯、中華民國帆船協會詹副理事長正峰、高雄市體育總會立式划槳委員會主委劉安球、高雄市政府海洋局代理局長黃登福、台灣港務股份有限公司高雄港務公司港務長孫暐炫、高雄市議會議員黃捷、議員曾俊傑服務處代表張順昌、議員陳慧文服務處代表丁仁傑。

2023高雄冬季愛河水域系列賽今愛河灣登場。（高市運發局提供）

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