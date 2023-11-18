蘇貞昌南下輔選邱議瑩 高呼「選錯人就無法保衛台灣」

前行政院長蘇貞昌南下輔選尋求連任的邱議瑩。（記者黃佳琳攝）

2023/11/18 16:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前行政院長蘇貞昌南下高雄替黨籍立委邱議瑩站台輔選，蘇貞昌表示，台灣的民主是一代一代拚出來的成果，台灣每隔兩年就會有地方選舉和總統大選，很多國家的人民連選舉的權利都沒有，千萬不要有「不缺我這一票」的想法，萬一選錯人，國防預算被刪減，就無法保衛台灣。

尋求連任的邱議瑩今在美濃成立「賴清德．邱議瑩美濃聯合競選服務處」，今早剛結束訪美行程的蘇貞昌，剛從桃園機場下機，就直奔高雄替邱議瑩站台；蘇貞昌表示，現在有人竟然主張，「要和中國溝通、不要戰爭」，但他認為，什麼時候台灣說要戰爭了？

蘇貞昌說，台灣只是要守護家園，就好像你家女兒長得很漂亮，隔壁那個流氓一直在你家門口繞，當爸媽的當然會擔心，至少買一個防狼噴霧器，萬一流氓來侵犯，還能噴一下防堵，「自衛怎麼會是挑釁」，如果不提早準備，萬一哪一天被侵犯，叫喊也來不及了。

蘇貞昌強調，萬一台灣被中國吃掉，就像香港黎智英到現在還被關押不見天日，台灣的民主是一代一代拚出來的成果，台灣每隔兩年就會有地方選舉和總統大選，很多國家的人民連選舉的權利都沒有，千萬不要有「不缺我這一票」的想法，萬一選錯人，國防預算被刪減，就無法保衛台灣，呼籲選民支持賴清德和民進黨，延續蔡英文守護台灣8年有成的方向不被改變。

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