韓國瑜列不分區第一 張博洋：93萬張罷免票是最大的宣傳

韓國瑜將列國民黨不分區立委第一名。高雄市議員張博洋（見圖）酸說，高雄人不要的，國民黨卻當成寶貝，顯示韓粉票真的又香又甜。 （記者葛祐豪翻攝）

2023/11/18 16:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席朱立倫今天宣布，前高雄市長韓國瑜將列國民黨不分區立委名單第一名。對此，當年「罷韓四君子」之一的高雄市議員張博洋酸說，高雄人不要的，國民黨卻當成寶貝，韓國瑜是要主攻市政落跑，還是重啟太平島挖石油？

張博洋說，朱立倫不把高雄民意當一回事，不惜打高雄人一巴掌也要挺韓，顯示韓粉票真的又香又甜，國民黨禁不起柯文哲挑戰，市場萎縮，只好回頭去找深藍選票充飢。

張博洋認為，韓國瑜雖然上次沒機會進入總統府，但未來擔任立委不需扛執政壓力，還可以影響國家政策，「對於只會出一張嘴的韓國瑜來說，將是如魚得水，但國會絕對會被搞得烏煙瘴氣!」

他強調:「高雄人不要的，國民黨卻當成寶貝，還放在不分區名單的頭，顯然黨內已經沒有人才」，呼籲台灣人民應該以曾經的高雄為警惕，93萬張的罷免票將是韓國瑜參選最大的宣傳。

張博洋說，民進黨不分區第一名是靖娟基金會執行長林月琴，主打兒少保護；基進黨不分區第一名是電影學者暨法文系教授史惟筑，主打文化政策與轉型正義，反觀國民黨的不分區第一名，韓國瑜是要主攻市政落跑，還是重啟太平島挖石油呢？

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