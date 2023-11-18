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高市金屬公司老闆遭擄走痛毆6小時後獲釋 警方一網成擒追2車逮8嫌

高雄金屬公司老闆被人押走毆打放回，警方一網成擒追2車逮8嫌。（民眾提供）

高雄金屬公司老闆被人押走毆打放回，警方一網成擒追2車逮8嫌。（民眾提供）

2023/11/18 13:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄經營金屬公司的陳姓男子（27歲）11日於鼓山區遭歹徒押走，歷經5、6小時後被放回，鼓山分局獲報成立專案小組陸續查獲8嫌，但嫌犯辯稱只是口角糾紛，警方對供詞持保留態度，將持續擴大追查幕後教唆者。

據了解，11日深夜陳男於青海路上疑遭多名歹徒押上車，員工見狀報警有7、8把人帶走，陳男疑被施暴後半路釋回，頭部、腳部受傷，返家後自行就醫。

鼓山分局獲報後立即與刑大、旗山分局、楠梓分局、岡山分局等單位，共同組成專案小組全力偵辦，並報請雄檢指揮偵辦，沿路調閱監視器鎖定犯案車輛，專案小組鎖定2車8人涉案，積極追查陳姓主嫌，據了解，被害男子從事金屬公司，最近投資夜店和咖啡廳。

專案小組調閱數百支監視器，並透過大數據分析、科技偵查等方式，於翌（12）日分別在甲仙區楠梓仙溪旁及燕巢區產業道路尋獲涉案車輛，並循線查獲陳等8嫌，全案依刑法妨害自由、妨害秩序等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

被害人表示，單純因發生口角糾紛才被押走，警方陸續逮捕陳嫌等8人到案，陳嫌坦承犯行，稱因日前和被害人有嫌隙，心生不滿，在得知行蹤後，召集共犯前往伺機報復，事後又改稱抓錯人，不過，警方認為嫌犯均避重就輕，持續擴大調查中。

警方一網成擒追2車逮8嫌。（民眾提供）

警方一網成擒追2車逮8嫌。（民眾提供）

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