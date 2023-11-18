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韓國瑜誇民進黨女選將優質 卻認為她無法改變現狀

前高雄市長韓國瑜為陳若翠助選，批其對手無法改變民進黨現狀。（記者李惠洲攝）

前高雄市長韓國瑜為陳若翠助選，批其對手無法改變民進黨現狀。（記者李惠洲攝）

2023/11/18 12:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜今天為高雄立委第四選區為陳若翠輔選，他批37年前的民進黨不見了，如今失去理想，變成「貪污、腐敗、愛金錢」，他誇對手林岱樺優質，但認為她也無法改變現狀，現在是改變最好的機會。

高雄立委第四選區國民黨選將陳若翠競選總部今天成立，總統參選人侯友宜、前立法院長王金平、韓國瑜、名嘴趙少康等人出席助勢。

前高雄市長韓國瑜上台助選，一開口就誇林岱樺是優質立委，但馬上補上陳若翠也很棒，他說，該選區很奧妙，2名女性選將都未婚，一個漂亮、一個美麗，都很勤勞，林岱樺認真打拚，陳若翠腳踏實地，選舉非常激烈。

他話鋒一轉，指林跟陳有一個基本點不同，林雖然認真，但她無法改變現狀，民進黨37年來，從「勤政、清廉、愛鄉土」，變成「貪污、腐敗、愛金錢」，很多支持者難過，大家看著民進黨長大，跟自己孩子一樣，一步步拉拔長大，希望民進黨帶給台灣人民幸福跟快樂，但37年前的民進黨不見了。

他說，他在立院跟民進黨總召柯建銘是「同班同學」，那時代還有宜蘭陳定南、黃煌雄、台北縣盧修一、雲林朱高正、台南陳水扁，每人都發光發熱，自覺慚愧比不上他們，他們那麼認真、優秀、有理想，他說，那個有理想民進黨已經離大家很遙遠，人民投下去的選票，變成他們貪污的鈔票，民進黨全面、結構性、不要臉的貪污，林岱樺無法改變。

韓國瑜喊話改造民進黨，讓它重新檢討為何失去理想？無法跟台灣人民站在一起，而要跟鈔票站在一起，明年選舉是最好的機會。

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