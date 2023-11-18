為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

藍白合生變？ 柯志恩：11月24日才是最後期限

柯志恩表示，秉持「以和為善」，仍朝藍白合努力。（記者李惠洲攝）

柯志恩表示，秉持「以和為善」，仍朝藍白合努力。（記者李惠洲攝）

2023/11/18 11:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「藍白合」民調引發爭議，國民黨智庫執行長柯志恩表示，若柯文哲當初簽名前發現有問題，就應該當場提出，而不是讓民調專家做政治性解讀；她說，藍營還是秉持「以和為善」，朝藍白合方向努力，11月24日（登記日）才是最後期限。

國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平、名嘴趙少康、柯志恩等人今天參加高雄立委第四選區選將陳若翠競選總部成立大會，侯友宜對藍白合恐生變未做回應，柯志恩受訪時發表她的看法。

柯志恩表示，當初4個人在前總統馬英九見證下簽名承諾，簽上名要尊重每個人，當初提出的內容柯文哲也同意，若有任何問題，當天簽字之前就要說明白。她說，對藍營立場來說，還是秉持「以和為善」，形成最大公約數，往藍白合方向努力，11月24日才是最後期限，也還會有很多狀況。

她強調，當初簽字的是柯文哲本人，若對民調有意見就應該當場講清楚，對決議有任何意見，不是派民調專家做政治性解讀，應由柯文哲親自跟大家釐清清楚，當初為何公布完畢後，願意簽下「柯文哲」3個字。

至於柯營提出的爭議，柯志恩認為，對統計學來說，誤差範圍就是正負3%，不是硬是解讀國民黨要讓6%，所有民調來說，如此解讀是存在很多疑義，現在是正負3%要如何解釋，而不是直接要藍營讓6%，統計學絕對不是這種說法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
LIVE－民眾黨拒認藍白協商結果？朱立倫記者會回應
2023/11/18 10:57

LIVE－民眾黨拒認藍白協商結果？朱立倫記者會回應
稱柯文哲在不公平協議簽名 柯美蘭嗆：戰到底絕不禮讓國民黨
2023/11/18 10:57

稱柯文哲在不公平協議簽名 柯美蘭嗆：戰到底絕不禮讓國民黨

高鐵線上旅展優惠飯店、租車、等免費送！
藍白合民調喬不攏卡關 朱立倫11：00記者會回應
2023/11/18 10:41

藍白合民調喬不攏卡關 朱立倫11：00記者會回應
「民調誤差範圍」認定不同藍白合恐破局 趙少康：柯文哲耍賴
2023/11/18 10:35

「民調誤差範圍」認定不同藍白合恐破局 趙少康：柯文哲耍賴

大改款中華CMC ZINGER 挑戰商旅車界線
高雄市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播