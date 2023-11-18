藍白合生變？ 柯志恩：11月24日才是最後期限

柯志恩表示，秉持「以和為善」，仍朝藍白合努力。（記者李惠洲攝）

2023/11/18 11:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「藍白合」民調引發爭議，國民黨智庫執行長柯志恩表示，若柯文哲當初簽名前發現有問題，就應該當場提出，而不是讓民調專家做政治性解讀；她說，藍營還是秉持「以和為善」，朝藍白合方向努力，11月24日（登記日）才是最後期限。

國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平、名嘴趙少康、柯志恩等人今天參加高雄立委第四選區選將陳若翠競選總部成立大會，侯友宜對藍白合恐生變未做回應，柯志恩受訪時發表她的看法。

柯志恩表示，當初4個人在前總統馬英九見證下簽名承諾，簽上名要尊重每個人，當初提出的內容柯文哲也同意，若有任何問題，當天簽字之前就要說明白。她說，對藍營立場來說，還是秉持「以和為善」，形成最大公約數，往藍白合方向努力，11月24日才是最後期限，也還會有很多狀況。

她強調，當初簽字的是柯文哲本人，若對民調有意見就應該當場講清楚，對決議有任何意見，不是派民調專家做政治性解讀，應由柯文哲親自跟大家釐清清楚，當初為何公布完畢後，願意簽下「柯文哲」3個字。

至於柯營提出的爭議，柯志恩認為，對統計學來說，誤差範圍就是正負3%，不是硬是解讀國民黨要讓6%，所有民調來說，如此解讀是存在很多疑義，現在是正負3%要如何解釋，而不是直接要藍營讓6%，統計學絕對不是這種說法。

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