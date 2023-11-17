高市交通罰款收入編列居6都之冠？ 交通局否認

高市藍議員質疑交通罰款收入編列6都之冠，交通局否認表示是第4名。（記者黃良傑攝）

2023/11/17 15:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市議員李雅靜質詢痛批有路口汽、機車道標線不明，造成用路人違規被罰，根本就是道路提款機，市府罰款收入預算還年年提高，指陳其邁任內迄今年9月，累積罰款收入逾60億元，開罰將奪冠。交通局澄清強調，明年裁罰收入編列，高雄與其他5都一樣增加，但編列額度是6都排名第4名，並非冠軍。

交通局表示，有議員針對113年高市交通違規罰鍰編列20億元，因近年來行政院基於交通安全考量，就道路交通管理處罰條例修訂，相繼加重相關重大交通違規項目罰鍰，因交通違規罰鍰提高，相對將增加罰鍰收入，明年裁罰收入編列交通局與其他5都都一樣增加，編列額度是6都排名第4，並非第1。

交通局指出，近年來處罰條例重大違規陸續修正加重違規罰鍰，如酒駕違規最高罰鍰提高至12萬元、拒絕酒測、毒駕罰鍰18萬元，並針對累犯再加重其罰鍰；無照駕駛累犯罰鍰由原1萬2千元提高至2萬4千元，未停讓行人罰鍰由原3千6百元提高至6千元。

交通局參考109至111年交通違規罰鍰收入平均決算數24.29億元估計，113年編列罰鍰收入20億元，約佔近3年違規罰鍰收入平均決算數82%；相較新北市並無高估，新北市111年度交通違規罰鍰收入決算數的核實編列、收入，均為6都第1名，高雄市也依實際狀況核實編列。

交通局指出，警察執法並非為了取締而取締，而是為了保障守法用路人的交通權益，相關交通違規罰鍰收入，依據直轄市、縣（市）政府分配之罰鍰收入，應至少提撥12％作為交通執法與交通安全改善經費，113年編列的交通安全相關改善經費，則較今年2.66億元增加約7200萬元，總共3.38億元，比例16.92%。

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