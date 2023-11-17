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高雄稽查外送平台餐飲店 6業者、1冬瓜茶複驗才合格

高雄市稽查外送平台餐飲店、食物和外送員等。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲店、食物和外送員等。（高雄市衛生局提供）

2023/11/17 10:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕民眾透過外送平台點餐日益增加，為保障外食飲食衛生，高雄市衛生局8月1日至10月31日啟動美食外送平台稽查專案，稽查與外送平台合作的110家餐飲業、25名外送服務員及抽驗38件食品，其中有6家業者衛生規範、1件冬瓜茶初查不合格，經複驗才合格。

衛生局指出，此次稽查110家餐飲業之查核項目，包含網頁揭露牛豬原料原產地、食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險、逾期食品等項，其中6家業GHP不符規定，經限期改正後複查合格；抽驗38件高風險食品，含飲品30件、冰品3件、沙拉2件、涼拌食品1件、餐盒2件，檢驗食品中微生物衛生標準，其中1件檢出腸桿菌科不符規定，經限期改善後再次抽驗與規定相符。

同時，衛生局也對25名外送服務員（Uber eat、Foodpanda、餐飲業）進行查核，查核項目包含外送箱清潔、手部衛生、外送餐點包裝是否破損、內容物溢出等，查核結果皆符合GHP準則規定。

衛生局呼籲，食品業者應落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質，遵守食安法相關規定；外送服務員應落實衛生管理，確保食品衛生安全。

高雄市稽查外送平台餐飲店、食物和外送員等。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲店、食物和外送員等。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

高雄市稽查外送平台餐飲名冊及檢驗結果。（高雄市衛生局提供）

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