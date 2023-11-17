一口氣乾掉2包毒咖啡 女床上扭動1小時猝死

高雄簡姓女子一口氣喝下兩包毒咖啡，藥效過強猝死床上。示意圖，圖與新聞無關。（資料照）

2023/11/17 10:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕簡姓女子到宋姓友人家聊天，宋男泡了2包「喵喵」毒咖啡給簡女喝，簡女一口氣乾掉，藥效發作在床上扭動1小時，宋擔心藥效太強找來錢姓友人查看，錢男到場後，簡女扭動情況趨緩，2人放下心後又泡毒咖啡來喝，結果簡女不幸猝死床上，檢警查出宋、錢都是毒販，法官依販毒、過失致死等罪判宋男徒刑4年6月、錢男販毒罪判刑3年7月。

判決指出，2021年7月，宋男和錢男合夥出資，以每包250元向綽號「寶貝召喚書」、「晴天」買了50包Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮，俗稱「喵喵」）毒咖啡包，再以每包500元賣給毒蟲牟利。

同年7月8日下午4點多，簡姓女子到宋男位於三民區的租屋處聊天，宋男見她心情不好，泡了2包毒咖啡，簡女一口氣喝下後，藥效發作躺在床上不停扭動；宋男見簡女扭動得很激烈，擔心藥效太強又不知如何是好，趕緊找錢男到租屋處查看，錢男到場後，簡女扭動情況趨緩，2人以為藥效已退，便放下心再去泡毒咖啡來喝。

當天晚上9點多，宋男見簡女一直躺在床上「睡覺」，他上前查看時，見簡女已口吐白沫沒有呼吸心跳，嚇得他趕緊通報119救護人員到場，警、消獲報前往處理時，確認簡女已死亡，並在宋男租屋處搜出毒品及吸食器等工具，經法醫解剖，確認簡女死因為濫用藥物Mephedrone，同時使用Nimetazepam及Nitrazepam，多重藥物中毒死亡。

高雄地院審理時，宋、錢坦承犯行，法官依販毒、過失致死等罪判宋男徒刑4年6月、錢男販毒罪判刑3年7月。簡女的父親不甘白髮人送黑髮人，對宋男提告求償697萬餘元，法官審理時，根據簡女的毛髮檢測，發現她在死亡前半年內有多次吸毒紀錄，因此認定簡女要對自己的死亡負50%責任，綜合相關事證，判宋男應賠175萬餘元，可上訴。

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