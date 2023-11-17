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82歲舊高雄車站年底啟動修復 文化局評估代辦

舊高雄車站主體為配合鐵路地下化曾經移位。（記者王榮祥攝）

舊高雄車站主體為配合鐵路地下化曾經移位。（記者王榮祥攝）

2023/11/17 00:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵新高雄車站二期工程持續推進中，舊高雄車站也預計今年底啟動修復工程，高市文化局將促請台鐵籌措兩億元經費，並評估代辦修復工程，力拚2025年底全新高雄車站完工時同步啟用。

高市議員鄭孟洳昨在議會總質詢時，點名高鐵左營站、台鐵新高雄車站外建築樣態，多是租車公司、餐飲業甚至閒置房舍，與國外主要車站外常有指標建築落差很大，尤其台鐵新高雄站旁的商圈自地下化工程後，似乎沒明顯起色。

市長陳其邁答詢時提及舊高雄車站需要修復，已委請文化局透過管道，協助台鐵包括經費、技術等層面；副市長林欽榮則說，兩車站旁場域後續都有都更計畫，未來一定會興盛。

針對舊高雄車站修復，文化局說明舊高雄車站為台鐵產權，也是高雄指標性歷史建築，為整體市容景觀，文化局日前曾召開協調會，希望台鐵盡速辦理舊高雄車站修復，如涉修復專業問題，文化局可協助代辦修復工程，台鐵則向文化局表示，將進行內部商議籌措修復經費兩億元。

文化局指出，舊高雄車站創建於日治末期、西元1940年，至今已82年，其帝冠式建築極具風格，鐵路地下化工程進行時，舊車站先移到東南側，地下化通車前夕再移回中軸線，未來將成為新高雄車站主要出入口。

文化局補充，日治時期遺留構件是修復重點，如特殊造型屋瓦、鋼構屋架、木門窗、室內裝修石材及泥作線角收頭等；如經費順利到位，計畫今年底啟動修復作業，可力拚搭上鐵路地下化、跟著全新高雄新站於2025年底正式啟用期程。

舊台鐵高雄車站（中）預計今年底啟動修復計畫。（記者王榮祥攝）

舊台鐵高雄車站（中）預計今年底啟動修復計畫。（記者王榮祥攝）

舊台鐵高雄車站未來將是新台鐵高雄站主要出入口。（記者王榮祥翻攝）

舊台鐵高雄車站未來將是新台鐵高雄站主要出入口。（記者王榮祥翻攝）

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