台鐵高雄機廠將保留全棟貨車工場 增設3處停車場

台鐵高雄機廠將保留全棟貨車工場。（記者陳文嬋攝）

2023/11/16 22:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵高雄機廠遷建後土地開發將部分保留，其中貨車工場全棟保留，打造鳳山文創空間，現有鐵道紋理將規劃鐵道公園，並打通輜汽路等2條道路，增設3處停車場，兼顧開發、文化與民意需求。

台鐵高雄機廠開發案規劃迄今超過10年，占地31公頃，原為台鐵客貨車配修廠，都市計畫為乙種工業區，前年11月完成遷建至屏東潮州新廠，市府規劃現址為設計文創產業核心，並完成都市計畫變更，送內政部都委會審議中。

地方團體建議保留鐵道文化，鐵路局將保留全棟貨車工場，配合修正打通東西向輜汽路為微笑曲線，以增加貨車工場使用腹地，並保留澡堂及文康中心提供地方使用，並保留鐵道紋理，將打造1座鐵道公園。

此外，廠區共有995棵喬木，台鐵將保留33棵特定紀念樹木，另121棵喬木將移植至退縮人行空間，並規劃3處停車場，總面積達1.2公頃，以滿足社區停車需求，計畫道路兩側將設置退縮帶、街角廣場等，提供連續帶狀綠色人本步行環境。

立法院內政委員會今南下高雄考察，立委許智傑力促中央加速推動高雄機廠活化，打造為高雄中城2.0觀光廊帶，且設有2座輕軌候車站，加上輕軌今年底成圓，將成為高雄觀光新亮點。

許智傑表示，貨車工場全棟保留，將打造鳳山文創空間，他強調文創產業是鳳山最缺乏產業，許多藝術家都找不到適合的場地，希望中央都委會今年底前審議通過，讓台鐵高雄機廠明年邁入開發階段，以符合地方期待。

立法院內政委員會今南下高雄考察高雄機廠，立委許智傑（中）力促中央加速推動高雄機廠活化。（記者陳文嬋攝）

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