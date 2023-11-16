高市提供都更第一桶金最高150萬元，推動社區先期整合。（資料照）

2023/11/16 16:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市都發局盤點全市，提出重建需求社區超過10處，為加速輔導老舊社區自力更新，今天加碼祭出成立更新會的社區，可向市府申請第一桶金作先期整合，補助金額最高150萬元。

高雄市都發局長吳文彥今天表示，市府自110年起，加速都更審議，每年都有2件都更案核定，建設公司主導的都更重建案，凡整合成功依都更條例報核市府，全市已核定都更重建8案共1556戶，合計民間開發規模已超過百億元。

針對超過百戶以上、不易整合的社區，高雄市政府設有工作站提供諮詢，透過588專案，陪伴社區發起人蒐集籌備更新會意願書下，已有4個社區成立都市更新會。

吳文彥宣布，市府將再加碼，成立更新會的社區，可向市府申請第一桶金，補助金額最高150萬元，主要是考量社區人數眾多，老中青不同年齡層對於開發的意見分歧，第一桶金可以協助社區進行先期整合，讓後續的事業計畫推動更順利。

「高雄市政府補助都市更新會辦理重建事業先期規劃作業要點」，已於今天（11月16日）公告函頒，有意願申請補助的更新會，可至都發局網站下載，專人服務可洽都更科07-3313019諮詢。

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