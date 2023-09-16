郭倍宏成立西苓雅服務處 高喊帶台灣加入聯合國

郭倍宏（綠衣者）參選高雄市第6選區立委。（郭倍宏辦公室提供）

2023/09/16 22:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕喜樂島聯盟主席郭倍宏參選高雄市第6選區立委，今（16日）成立西苓雅服務處，現場湧入近千名支持者，郭倍宏喊話，如果讓他進入立法院，他一定要幫助台灣加入聯合國。

郭倍宏西苓雅服務處成立晚會在苓中路安瀾宮旁舉辦，他說，昨天聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed），被紐約媒體追問有關台灣加入聯合國與聯合國2758號決議（排我納匪案）等相關議題時回應，「排除任何人都會傷害達成全球發展目標的努力」。

郭倍宏呼應這個說法，在晚會現場大聲疾呼，拜託大家支持他進入立法院，他一定要幫助台灣加入聯合國，2758號決議根本無涉台灣，對2300多萬的台灣人非常不公平，台灣一定要以正常國家的身分回到國際社會，也一定要全力以赴實現國家正常化的目標。

郭倍宏也對「伶阿寮」的年輕人喊話，他知道年輕人因低薪買不起房、不敢生育，他進立法院一定要提升年輕人的待遇，並竭盡全力遏阻房價的飆漲，他擁有營造業40年的專業經驗，十分了解這個產業，20年來，高雄的房價越來越高，與其讓舊勢力佔著國會殿堂不做事，倒不如給他這個新人一個機會，他一定讓大家有感。

郭倍宏喊話要帶台灣進入聯合國。（郭倍宏辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法