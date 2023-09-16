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首頁　>　高雄市

大樓噪音有法可管 市府將精進公寓大廈管理

高雄市發生60多歲吳姓男子疑因噪音糾紛殺死鄰居夫婦，市府表示將精進公寓大廈的管理工作。（記者陳文嬋攝）

高雄市發生60多歲吳姓男子疑因噪音糾紛殺死鄰居夫婦，市府表示將精進公寓大廈的管理工作。（記者陳文嬋攝）

2023/09/16 17:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市發生吳姓男子疑不滿噪音砍死鄰居夫婦，凸顯大樓噪音問題亟待重視，市府今表示，依噪音管制法規定，不具持續性或不易量測噪音由警察依社會秩序維護法裁處6000元以下罰鍰，也可依公寓大廈管理條例規定，由管委會出面制止按規約處理，制止無效向工務局檢舉處置，可依法開罰3千至1萬5千元。

高雄市發生60多歲吳姓男子疑因噪音糾紛殺死鄰居夫婦，市府曾接獲1999檢舉電話，由警方前往大樓處理，並通知管委會協助，無奈還是發生憾事，市長陳其邁今表示，將精進公寓大廈管理，市府會再做檢討。

市府環保局表示，依據噪音管制法第4條規定，製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧聲音者，由警察機關依社會秩序維護法裁罰，可處6000元以下罰鍰。

針對大樓住宅樓層間非連續性噪音問題，依據公寓大廈管理條例第16條規定，住戶不得發生喧囂、振動及其他與此類似行為，且住戶違反規定時，管理負責人或管理委員會應予以制止或依規約處理。

此外，經管理負責人或管委會依公寓大廈管理條例規定，制止無效可向工務局檢舉處置，可開罰3千至1萬5千元罰鍰，並得令限期改善，屆期不改善者得連續處罰。

如果是住宅抽水馬達、冷氣機、抽排風機等持續性聲音，可向環保局檢舉，經量測倘超過管制標準，則依噪音管制法規定，限期改善及裁處。若經限期改善仍未符合噪音管制標準者，將裁處3千至3萬元罰鍰。

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