侯友宜暨立委高雄青年後援會成立 黃韻涵：拚高雄全壘打

國民黨高雄青工總會長黃韻涵宣示，要為高雄拚立委全壘打，侯友宜當選！ （記者王榮祥翻攝）

2023/09/16 18:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄青工總會成立侯友宜暨立委高雄青年後援會，共百餘名青年及學生參加，青工總會長黃韻涵率在場青年宣示，要為高雄拚立委全壘打，侯友宜當選。

黃韻涵指出，感謝每一位青工夥伴支持與相挺，不論是老朋友還是新夥伴，國民黨需要更多的青年一起來相挺、支持，才能讓國民黨、讓中華民國更好。

她表示成立青年後援會後，將組成輔選小隊，各小隊會結合總統及各區立委候選人，共同協助輔選工作，不論是掃街還是路口宣講，及青年聚會、講座沙龍等活動。

她說自己也當過候選人，知道選舉非常累、非常辛苦，邀請青工夥伴一起站出來，希望用年輕人的力量，為總統及高雄立委候選人增添活力與熱情，一起為政黨輪替、立委全壘打努力。

國民黨智庫執行長柯志恩也到場與青工夥伴相聚，她表示看到現場這麽多青年朋友、就看到國民黨的希望，很開心有這個機會跟大家聚聚，未來一起為侯友宜、為國民黨立委候選人拉票，讓政黨輪替，我們台灣才能更好。

立委候選人曹桓榮、黃柏霖、陳美雅、李明璇也到場與青年夥伴相聚交流，黃韻涵總會長也與在場青年共同宣示，全力輔選總統與立委候選人，為高雄拚全壘打，侯友宜當選、下架民進黨。

侯友宜暨立委高雄青年後援會成立。（記者王榮祥翻攝）

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