高雄港海運快遞貨物專區變超慢 業者跳腳、海關說明

高雄港海運快遞貨物專區，由高雄海關核准設立。圖為揭牌典禮。（取自關務署高雄關官網）

2023/09/16 15:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕由關務署高雄關核准設立的「高雄港海運快遞貨物專區」，號稱可以「簡易」通關，大約3天就能完成，卻被業者指控以「人力不足」為由拖延，效率變「超慢」，可能面臨百萬元求償，急得跳腳。

高雄關解釋，業者於13日申報進口海運快遞貨櫃2只，計1156件，多為日常生活用品雜貨，因部分品項如玩具、行李箱等，必須通過經濟部標準檢驗局商品檢驗合格才能進口，給予人工查驗，比較耗費時間，已加派人力處理。

高雄關指出，洗衣機、電梯空調、蒸氣熨斗、玩具、瓦斯爐等貨品，必須逐筆拆封查驗，確認屬應檢貨物後，通知進口人向標檢局申請輸入許可，改以一般進口報單辦理通關。

另有部分貨物屬未開放從中國進口的物品，因數量較多且貨名申報籠統不明確，並有稅則號別歸列錯誤或價格低報等情形，導致查驗費時。

高雄關提醒業者及民眾，於境外電商平台選購商品時，應先查明貨物是否符合規定，並瞭解海運快遞貨物申報及輸入規定，才能避免貨物延遲通關。

高雄關官網顯示，因海運快遞貨物運量提升，核准第一郵聯通運公司在高雄港第二貨櫃中心，設立「高雄港海運快遞貨物專區」，於2020年6月3日揭牌營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法