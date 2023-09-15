左營眷村活化策略說明會 公私合作共創多贏

左營眷村周邊的居民要求賴以通行的緯六路應儘速拓寬，重視民眾生活需求及安全。（高雄市文化局提供）

2023/09/15 22:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市政府為加速左營眷村活化進度，今晚7點邀集地方民代、文史及環保等民間團體共1百多人展開說明會，各界代表發言踴躍，市府秘書長郭添貴說，在地的聲音以及民團的期待，市府會審慎評估，將最好的建築、遺構進行保存，以宏觀的角度、取得最大公約數的態度，進行眷村保存與活化，共創多贏。

高雄保存眷村面積逾80公頃、戶數超過1300戶，是全國保存眷村最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式累積一定成果，但受限財源活化速度緩慢。去年底市長陳其邁參加左營眷村活動，看到尚有數百戶騰空眷舍損壞嚴重待修繕，當場指示市府團隊透過更多元配套方式，一方面進行文化景觀最大程度的保留，二方面融入更多的生活機能，把眷村文化相關的再生完全落實，也照顧好眷村周邊居民、長輩們。

左營區永清里長郭鎮國說，眷村改建和活化的速度太慢，環境髒亂且生活機能缺乏，允諾的公共建設都沒有完成，希望有一個方便生活的環境，應該要積極社區活化跟空地規劃的改變，並採納在地意見；明建里長顏靜玉說，去年開完公聽會後，因遭受到反對聲音導致市府保存與發展進度停滯，希望公民團體不要影響在地居民生活品質，這次眷村保存與發展計畫全力支持，請市府務必加快活化的腳步。

台灣城市森林協會莊傑任理事長則期待，左營眷村眷舍盡可能原樣保存，建議引進社宅基金修復活化；高雄市野鳥學會楊玉祥主任說未來開發時應多引進綠地，施工要避免造成鳥類生態過度影響。

文化局長王文翠說，眷村開發優先需要國防部同意，文化局會盡一切努力與國防部洽談，簽署行政契約，左營海軍眷村活化策略方案的思考，會以公益為優先，修復活化眷舍，補充公共設施帶回人群；公私協力是支撐永續發展的基礎，希望可以解決在地民眾的訴求同時，並兼顧民間團體的理念。

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