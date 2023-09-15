被控槍殺運將苦蹲冤獄2519天 林金貴獲判補償1259萬

林金貴（中右2）遭苦蹲冤獄2519天，法官判應以每天最高金額5000元補償，總共1259萬5000元。（資料照）

2023/09/15 20:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子林金貴16年前涉嫌槍殺王姓計程車司機，被判無期徒刑定讞，聲請再審翻案成功，無罪確定。林金貴無辜被羈押2519天，高等法院高雄分院認為警方辦案嚴重違失，甚至意圖買通獄友做偽證，裁定補償林金貴每天5000元，換算共1259萬5000元。

據了解，2007年5月9日，林金貴在高雄鳳山涉嫌槍殺王姓計程車司機，被檢方依殺人等罪起訴，1審到更1審均遭處無期，他不服提起上訴，2010年經最高法院駁回並定讞。

林金貴三度聲請再審，2017年4月間，高雄高分院裁准並當庭釋放，後來獲判無罪，檢方不服上訴，經最高法院發回，高雄高分院再更一審又改判無期，經上訴再次被發回，再更2審則改處無罪，檢方再度上訴被駁回，他於是聲請刑事補償。

高雄高分院認為警方辦案人員有重大違失，如安排證人指認林過程違反相關法定程序，以高度暗示之方式誤導並影響證人記憶。

此外，王姓警員意圖以提供餐廳、住宿甚至金錢豹酒店公費招待等交換條件，買通林金貴的獄友林男出庭作證，故意以偽造證據方式陷害林金貴，甚至出現警方偵查進度報告未據實記載，竟以臆測推論曲解證人證詞，及警訊筆錄與錄音不符等情形，誤導法官判斷。

合議庭認為林金貴被羈押2519天，本身沒有可歸責性，並因此身心受重創，應以每天最高金額5000元補償，總共1259萬5000元，仍可抗告。

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