高雄晚間下大雨 鳳山、苓雅部分道路積淹水
2023/09/15 19:22
〔記者陳文嬋、許麗娟／高雄報導〕高雄市今晚6時許下大雨，造成鳳山區、苓雅區積淹水，鳳山區建國路因大雨積淹水，鳳山捷運站前中山西路封路，將於雨勢趨緩後退水。苓雅區中山二路與苓雅二路口，積水一度淹到人行道，約6點半過後雨勢小，積水也很快退去。
根據高雄氣象站資料，時雨量苓雅區68.5毫米、新興區69毫米、鳳山區63.5毫米、鼓山區:47毫米、三民區50.5毫米，均達大雨等級。
據了解，目前鳳山捷運站前面中山西路封路，鳳山區文華里部分道路積淹水，包括文雅東街等，里長張嘉玲與丈夫前往文雅街往文明街大潤發方向拉封鎖線，以維護民眾通行安全。
積淹水路段包括苓雅區中正一路高速公路下方涵洞積淹水深度達30公分、鳳山區新富路大明路口積淹水深度達30公分、鳳山區中山西路、青年路口積淹水深度達20公分，三民區澄清路文鳳路口積淹水深度達20公分等，將於雨勢趨緩後退水。
苓雅區中山二路與苓雅二路口，低漥處水淹半個輪胎高，讓不少下班行經的汽機車轉而繞過積水處而行，也有騎士暫時停車到騎樓處等雨轉小，不過水勢來得快去得也快，約6點半過後雨勢小，積水也很快退去。
警方也在下午6點多獲報前金區五福、成功路口有一起人口蓋掀飛，影響道路通行情形，後續員警到場管制，目前已通知相關單位到場協助恢復，並管制來往人車。