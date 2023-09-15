高雄晚間下大雨 鳳山、苓雅部分道路積淹水

鳳山區文華里部分道路積淹水，里長張嘉玲丈夫於文雅街往文明街大潤發方向拉封鎖線，以維護民眾通行安全。（讀者提供）

2023/09/15 19:22

〔記者陳文嬋、許麗娟／高雄報導〕高雄市今晚6時許下大雨，造成鳳山區、苓雅區積淹水，鳳山區建國路因大雨積淹水，鳳山捷運站前中山西路封路，將於雨勢趨緩後退水。苓雅區中山二路與苓雅二路口，積水一度淹到人行道，約6點半過後雨勢小，積水也很快退去。

根據高雄氣象站資料，時雨量苓雅區68.5毫米、新興區69毫米、鳳山區63.5毫米、鼓山區:47毫米、三民區50.5毫米，均達大雨等級。

據了解，目前鳳山捷運站前面中山西路封路，鳳山區文華里部分道路積淹水，包括文雅東街等，里長張嘉玲與丈夫前往文雅街往文明街大潤發方向拉封鎖線，以維護民眾通行安全。

積淹水路段包括苓雅區中正一路高速公路下方涵洞積淹水深度達30公分、鳳山區新富路大明路口積淹水深度達30公分、鳳山區中山西路、青年路口積淹水深度達20公分，三民區澄清路文鳳路口積淹水深度達20公分等，將於雨勢趨緩後退水。

苓雅區中山二路與苓雅二路口，低漥處水淹半個輪胎高，讓不少下班行經的汽機車轉而繞過積水處而行，也有騎士暫時停車到騎樓處等雨轉小，不過水勢來得快去得也快，約6點半過後雨勢小，積水也很快退去。

警方也在下午6點多獲報前金區五福、成功路口有一起人口蓋掀飛，影響道路通行情形，後續員警到場管制，目前已通知相關單位到場協助恢復，並管制來往人車。

高雄今晚下大雨，鳳山區建國路積淹水。（讀者提供）

高雄市區下班時間下起大雷雨，中山二路與苓雅二路口一度水淹上人行道。（記者許麗娟攝）

前金區五福、成功路口有一起人口蓋掀飛，警方前往管制及指揮交通。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法