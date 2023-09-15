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內鬨？ 「郭台銘粉絲老虎軍團」 更名「中華民國老虎軍團」

有4.9萬成員的臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」，即日起變更社團名稱為「中華民國老虎軍團」。（記者葛祐豪翻攝）

有4.9萬成員的臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」，即日起變更社團名稱為「中華民國老虎軍團」。（記者葛祐豪翻攝）

2023/09/15 12:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鬧內鬨？有4.9萬成員的臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」，團長秦才智今天發文指「路越走越偏、越走越窄，如何教育下一代要講誠信、要重信用？」因此即日起變更社團名稱為「中華民國老虎軍團」；引發其他郭粉不滿，強調支持郭台銘的初衷不會改變！

「郭台銘粉絲老虎軍團」團長秦才智今天透過臉書公告，該社團即日起變更名稱為「中華民國老虎軍團」，原有各縣市分隊、及為選戰成立的各功能LINE群組將消滅，未來若有需要再成立新群組。

秦才智表示，2019年5月社團創立至今已4年半，很多人共同走過了參加各場活動、發動連署總統、為我們支持的人發聲。但越來越多人發現，「我們路越走越偏、越走越窄，我們當時說好的拒絕貪污去哪了？我們努力想要讓未來下一代有更好的公平生活環境還能實現嗎？我們如何教育下一代要講誠信、要重信用？」

秦才智強調，許多人忘記的原點，所以即日起，老虎軍團社團方向回到初衷，「我們是由一群中間選民組成的中道力量，不帶任何政黨顏色，也不會為特定的政治人物發聲」，會用社團的微薄力量，繼續為支持中華民國的優秀政治人物發聲，希望未來台灣沒有官商勾結、沒有貪污瀆職的政客、沒有仗勢欺人的權貴、兩岸持續和平、大家能安居樂業、年輕人有個美好的未來！

老虎軍團今天的公告，引發社團內郭台銘支持者的不同聲音，有人詢問「意思是此社團現在不只是支持郭台銘？」秦才智回說「是，還要支持所有認同中華民國的人！」

郭粉批說：「這社團是依郭台銘而起，在這的人是挺郭台銘才在這聚集，團長是大家給榮譽稱呼，並不表示你可以來轉變此社團的創立原意！」也有很多人強調，支持郭台銘的初衷不會改變。

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