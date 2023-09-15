揮別疫情尾牙接單熱絡 高雄飯店估成長3至5成

2023/09/15 11:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕走出疫情陰霾，今年許多公司行號準備擴大舉辦尾牙，高雄多家飯店、餐廳接單熱絡，預估今年業績可比去年成長3至5成。

高雄林皇宮表示 ，去年尾牙仍受疫情影響，今年尾牙春酒是首度真正解封，許多大型的公司行號，都預計擴大舉辦，比往年更早預訂，目前已被預訂2千多桌，有10家公司預定超過百桌。

雖然原物料齊漲，尾牙價格並未調漲，高雄林皇宮還加碼推出尾牙春酒宴專案早鳥優惠，今年11月30日前訂桌，就送現金券、服務費5折等，預估今年業績可比去年成長超過5成。

漢來美食指出，雖然農曆年落在2024年2月，但企業尾牙春酒的預訂狀況已相當熱絡，高雄漢來飯店及漢來巨蛋會館2館宴會廳，目前接訂桌數已突破8千桌，單場超過百桌的組數多達30組，較去年成長35%。

漢來美食強調，今年整體尾牙春酒的接單情況相當熱絡，可說已經完全恢復到疫情前的盛況，大型的場次組數甚至更勝疫情前。

高雄萬豪酒店也說，目前尾牙春酒的訂席狀況很踴躍，開席桌數比去年同期成長約3成，12月及1月的週五是最搶手熱門時段，目前預訂已達9成；飯店也推出每桌加價1千元升級酒水無限暢飲的優惠。

晶綺盛宴台鋁館、博愛館，推出早鳥優惠享免服務費，還有啤酒、紅酒買一送一或喝到飽優惠方案，接單比去年約有30%成長。

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