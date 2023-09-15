為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄登革熱延燒 議員鍾易仲爆除蟲藥劑量竟超標30倍

議員鍾易仲質疑，高雄登革熱的除蟲藥劑量，足足超標30倍。（記者葛祐豪翻攝）

議員鍾易仲質疑，高雄登革熱的除蟲藥劑量，足足超標30倍。（記者葛祐豪翻攝）

2023/09/15 11:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕登革熱疫情延燒，高雄市議員鍾易仲接獲市民爆料，指衛生局為壓下疫情，要求廠商的除蟲藥劑量，稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍！他質疑「登革熱藥劑量超標30倍，蚊子沒死人先中毒？」對此，衛生局將說明。

高雄市昨（14）日又新增登革熱本土個案13例，累計已達274例，防疫團隊規劃住家及工作地周邊100公尺範圍，強制地毯式孳生源檢查，並進行化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間，配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

但市議員鍾易仲今天指出，他接獲市民爆料，指衛生局為壓下疫情，竟要求廠商的除蟲菊酯類除蟲藥劑量加大30倍。

他表示，環境用藥分為除蟲菊酯、有機磷酸酯兩類殺蟲劑，高雄都有使用。高雄使用必飛滅殺蟲劑，其主要成分正是除蟲菊酯類裡的賽滅寧，依據該產品筒身使用說明，用來防治蚊子時，必須加水稀釋250到500倍才能夠安全使用，否則會引起倦怠、頭痛、嘔吐等中毒癥狀。

鍾易仲進一步說，但根據市政府8月14日小港區前進指揮中心會議結論，衛生局竟要求廠商將賽滅寧等「除蟲菊精」類藥劑，稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍。登革熱噴藥有時要進入家戶，如果這麼高濃度的藥劑殘留家中，被誤觸或誤食之後，難道沒有後遺症嗎？

鍾易仲要求衛生局說明「為什麼要加大藥劑量？將除蟲菊酯加水稀釋由1:500，改為1：16是誰決定的？有沒有市民反映身體不適？」

高雄使用必飛滅殺蟲劑，用來防治蚊子時，須加水稀釋250到500倍。（鍾易仲提供）

高雄使用必飛滅殺蟲劑，用來防治蚊子時，須加水稀釋250到500倍。（鍾易仲提供）

鍾易仲出示市府會議結論，要求「除蟲菊精」類藥劑，稀釋濃度調為1比16。（鍾易仲提供）

鍾易仲出示市府會議結論，要求「除蟲菊精」類藥劑，稀釋濃度調為1比16。（鍾易仲提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
登革熱燒至山區！ 南化公所啟動「抓水蛆」比賽 拿孑孓換獎品
2023/09/08 11:46

登革熱燒至山區！ 南化公所啟動「抓水蛆」比賽 拿孑孓換獎品
登革熱疫情升溫 屏東市千禧公園插黃旗警示
2023/08/28 19:08

登革熱疫情升溫 屏東市千禧公園插黃旗警示

國賓改建案 改寫中山北天花板價
高市登革熱本土病例破百、大寮疫情升溫 憂強颱蘇拉來襲急清消4里
2023/08/28 12:38

高市登革熱本土病例破百、大寮疫情升溫 憂強颱蘇拉來襲急清消4里
台南登革熱+62累積1433例 「九宮格」式噴藥、養魚要注意
2023/08/16 20:40

台南登革熱+62累積1433例 「九宮格」式噴藥、養魚要注意

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播