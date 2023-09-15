高雄登革熱延燒 議員鍾易仲爆除蟲藥劑量竟超標30倍

議員鍾易仲質疑，高雄登革熱的除蟲藥劑量，足足超標30倍。（記者葛祐豪翻攝）

2023/09/15 11:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕登革熱疫情延燒，高雄市議員鍾易仲接獲市民爆料，指衛生局為壓下疫情，要求廠商的除蟲藥劑量，稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍！他質疑「登革熱藥劑量超標30倍，蚊子沒死人先中毒？」對此，衛生局將說明。

高雄市昨（14）日又新增登革熱本土個案13例，累計已達274例，防疫團隊規劃住家及工作地周邊100公尺範圍，強制地毯式孳生源檢查，並進行化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間，配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

但市議員鍾易仲今天指出，他接獲市民爆料，指衛生局為壓下疫情，竟要求廠商的除蟲菊酯類除蟲藥劑量加大30倍。

他表示，環境用藥分為除蟲菊酯、有機磷酸酯兩類殺蟲劑，高雄都有使用。高雄使用必飛滅殺蟲劑，其主要成分正是除蟲菊酯類裡的賽滅寧，依據該產品筒身使用說明，用來防治蚊子時，必須加水稀釋250到500倍才能夠安全使用，否則會引起倦怠、頭痛、嘔吐等中毒癥狀。

鍾易仲進一步說，但根據市政府8月14日小港區前進指揮中心會議結論，衛生局竟要求廠商將賽滅寧等「除蟲菊精」類藥劑，稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍。登革熱噴藥有時要進入家戶，如果這麼高濃度的藥劑殘留家中，被誤觸或誤食之後，難道沒有後遺症嗎？

鍾易仲要求衛生局說明「為什麼要加大藥劑量？將除蟲菊酯加水稀釋由1:500，改為1：16是誰決定的？有沒有市民反映身體不適？」

高雄使用必飛滅殺蟲劑，用來防治蚊子時，須加水稀釋250到500倍。（鍾易仲提供）

鍾易仲出示市府會議結論，要求「除蟲菊精」類藥劑，稀釋濃度調為1比16。（鍾易仲提供）

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