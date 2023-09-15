嫌小孩吵砍死鄰居夫妻 63歲嫌犯屏東落網

吳姓兇嫌案發後騎機車一路往南逃，2個多小時後在屏東枋寮被逮。（民眾提供）

2023/09/15 10:54

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學童告知「我爸媽被殺了！」 高雄夫妻遭鄰居持刀砍死

首次上稿：10:54

更新時間：20:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區今天（15日）上午7點50分驚傳2死命案，死者是一對30多歲夫妻，而兇嫌是住樓下的63歲吳姓鄰居，進屋內持刀砍死夫妻後騎機車逃逸，警方於10點半在屏東枋寮逮捕到兇嫌，已更換身上衣物，但沒有發現犯案兇刀。

苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，案發後，分局與刑警大隊、鑑識中心組成專案小組緝兇，於上午10點30分在屏東縣枋寮鄉臨海路逮捕63歲吳男，作案工具和衣服已丟棄，有坦誠犯案，但對案情及兇器丟在哪都保持緘默，至於兇刀為何，是犯嫌帶上樓或是在死者家拿的，目前警方都還在調查釐清中。

據了解，這起兇殺案起因為鄰居間的噪音引起，死者羅姓夫妻住在1大樓14樓，育有2子分別就讀小一與幼兒園，兇嫌吳男與太太、兒子同住在13樓死者的樓下，吳男疑似不滿樓上死者一家常發出噪音，前幾週曾與死者發生爭吵，未料，今早竟跑上樓行兇。

據大樓管理員表示，上午7點多，死者年約7歲的大兒子帶著約5歲的弟弟衝下樓，告訴他「我爸爸媽媽被殺了」，管理員一驚，馬上帶著小兄弟上樓查看，驚見媽媽35歲蔡女倒臥在客廳，而爸爸36歲羅男則未穿上衣倒臥在房間地板，驚嚇之餘連忙下樓報警。

據悉，今早兇嫌上樓敲門，疑似是兒子上前開門，兇嫌隨即入內行兇，當時媽媽疑似正準備帶2名小孩上學，而爸爸還在房內睡覺，2人遭兇嫌持刀砍殺，手部與腹部都身中刀傷，警方到場已經死亡。

高雄市武廟路一棟大樓今早發生夫妻遭鄰居砍死命案。（記者許麗娟攝）

吳姓兇嫌騎機車一路往南逃，最後在屏東枋寮被逮。（民眾提供）

高雄一對夫妻遭住樓下鄰居持刀砍殺雙亡。（民眾提供）

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