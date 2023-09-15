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告別治安死角！高雄鳳山逾50年老舊公廁終於拆除

高雄鳳山區南興里早期公廁淪社區髒亂點，市府會同國產署完成拆除。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳山區南興里早期公廁淪社區髒亂點，市府會同國產署完成拆除。（記者陳文嬋攝）

2023/09/15 00:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區南興里早期政府興建的公共廁所淪為社區髒亂點、治安死角，里長廖春花要求拆除，國有財產署卻對不特定對象提告，又以圍籬圍地影響人車通行，經鳳山區長石慶豐居中協調，工務局會同國產署拆除，14日重新鋪水泥完成，還給地方乾淨的居住環境。

南興里1間早期政府興建的公共廁所，迄今超過50年以上，歷經時代變遷不合時宜，地方早已不再使用，淪為社區髒亂點、治安死角，里長廖春花陳情多年要求拆除，國產署以沒有強制拆除的公權力，不願意主動拆除。

國有財產署接管土地31年，位於都市計畫未開闢道路，竟認為有人竊佔國有地蓋廁所，還張貼公告要找行為人拆除未果，更報警提告竊佔罪卻查無對象，甚至以圍籬圍地影響人車通行，挨批「遮羞圍籬」浪費公帑。

鳳山區長石慶豐邀集國產署、市府工務局等會勘，他認為國產署稱拆除依法無據，又對不特定對象提告，無法解決地方問題，改由國產署以廁所涉違建影響公共安全行文市府，由工務局認定違建進行拆除。

石慶豐現場指揮調度，工務局出動怪手拆除，會同國產署清理廢棄物，14日鋪水泥改善完成。

廖春花表示，鳳山是登革熱疫區，廁所被人亂丟垃圾，製造環境髒亂，還有野貓半夜擾人，甚至發現針筒等物，長期造成地方困擾，陳情多年終於完成拆除，讓地方居民終於可以放心。

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