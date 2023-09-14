高雄本土登革熱+13 室內外同步噴藥方式調整

高雄市登革熱噴藥方式調整，2樓以上室內空間採氣霧式罐裝殺蟲劑，其餘改採熱煙霧空間噴藥。（高雄市衛生局提供）

2023/09/14 20:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（14日）新增登革熱本土個案13例（累計274例），分布在左營區3例，大寮、苓雅區各2例，茄萣、鹽埕、前鎮、小港、岡山、前鎮區各1例，其中苓雅、岡山及前鎮區4例為單點新增個案，其餘為台南及社區群聚衍生。

衛生局指出，因應疫情變化，即日起，登革熱緊急室內外同步噴藥方式調整，1樓（除臥室外）、頂樓雜物空間、空屋、大面積營業場所等空間，調整以「熱煙霧空間噴藥」；其餘2樓以上範圍，仍以「氣霧式罐裝殺蟲劑」進行滅蚊。

呼籲民眾平時應清除屋後巷、騎樓及頂樓雜物，避免有積水情事發生，於緊急防治時也可達提高噴藥滅蚊成效，有效撲滅帶病毒之病媒蚊，避免持續叮咬傳播病毒。

防疫團隊持續針對列管髒亂點進行環境巡檢及複查，位於左營區2處的列管髒亂空地，經8月27日、9月2日2次告發限期改善後，仍未完成環境整頓，防疫團隊已依法開罰中城製磚等所有人，並命其限期改善直至完成環境整頓。

此外，今日進行高風險社區環境病媒蚊密度調查，於大寮區後庄里菜園查獲共14處積水容器，已全數孳生病媒蚊孑孓，防疫人員現場已開單告發並清除，菜園常見的孳生源樣態為水桶、儲水桶、桶蓋、帆布、水耕容器、廢棄輪胎、保麗龍盒、寶特瓶及澆花器等。

衛生局表示，只要積水0.5公分就可能會孳生病媒蚊，菜園儲水桶應加蓋密合或養魚，且應落實環境整頓，移除髒亂堆積物避免積水，如經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處1萬5000元罰鍰。

目前全國登革熱疫情嚴峻，已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高，民眾如近2週內有登革熱風險區活動史，出現高燒、頭痛、肌肉關節痛、紅疹、後眼窩痛等登革熱疑似症狀，請立即停止活動，並前往高雄市550家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫。

大寮區後庄里1處菜園查獲14處積水容器，已全數孳生病媒蚊孑孓，當場開單告發並清除。（高雄市衛生局提供）

大寮區後庄里1處菜園查獲14處積水容器，已全數孳生病媒蚊孑孓。（高雄市衛生局提供）

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