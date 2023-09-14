台農巴西蛋品誤標效期 陳美雅告發農業部

高市議員陳美雅（左）向雄檢告發農業部。（記者黃良傑攝）

2023/09/14 17:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨高雄市議員也是立委參選人陳美雅，今午下午4時到高雄地檢署按鈴告發農業部，針對台農蛋品洗選巴西蛋品疑誤標效期，質疑農業部是涉嫌詐欺的共犯，因為台農負責人涂萬財向媒體稱認錯影片是農業部要他講、擔下來的，她要求政府快出來說明，究竟有多少壞蛋流入市面，消費者還不知道的。

台農公司洗選的巴西蛋品，遭食藥署認定將有效期限到9月24日的雞蛋，標示到10月5日，違反食品安全衛生法，負責人涂萬財曾為標示不符道歉，卻又改口稱是農業部要他擔下來的，因此，陳美雅今午由黨部發言人莊為傑陪同，前往高雄地檢署按鈴告發農業部代表人陳吉仲，盼檢方調查。

陳美雅指執政黨搞烏龍，針對進口蛋品，竟然沒有一個明顯的方式去標示合法期限，政府竟沒有一定的標準，這是非常荒謬、可恥的事情，農業部升格的第一件事就是欺騙人民，讓人民吃下臭蛋、壞蛋，要求執政單位快出來說明，究竟有多少壞蛋流入市面，消費者者還不知道的？要求正副總統出來表示態度，捍衛食安刻不容緩。

高雄市衛生局則指出，台農蛋品公司負責人昨未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食品安全衛生管理法，已處以30萬元罰款在案；另涉及「標示不實」部分，經查台農蛋品公司係於屏東洗選工場洗選包裝並配送通路販售；衛生局正協同食藥署、屏東縣政府衛生局積極調查相關事證，定依其情節及損害程度從重裁罰，最高可處以400萬元罰款。

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