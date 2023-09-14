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疫後人潮回籠 高雄出現「金光閃閃」KTV成打卡熱點

疫後人潮回籠，高雄市區出現「金光閃閃」的KTV，成打卡景點。（取自WE GO 歡唱KTV臉書）

疫後人潮回籠，高雄市區出現「金光閃閃」的KTV，成打卡景點。（取自WE GO 歡唱KTV臉書）

2023/09/14 16:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕疫後娛樂產業人潮回籠，一家被網友稱為「金光閃閃」的KTV，現身高雄市區的七賢、中華路上，最近成了打卡熱點!

高雄KTV市場被有「KTV南霸天」之稱的享溫馨稱霸多年，加上錢櫃及好樂迪、大帑殿等店，瓜分了絕大多數客源，但多是走平價路線。

這幾年受到疫情影響，每家KTV都咬牙苦撐，直到今年疫情全部解封，才迎來久違的人潮。

近期在市區的七賢、中華路上，出現一家外觀「金光閃閃」的KTV，相當顯眼，名為「WE GO 歡唱KTV」，引起很多民眾好奇，也成為高雄打卡新地標。

據了解，這家KTV是由營建起家的「壹起飛集團」投資，看好疫後KTV娛樂產業回到正軌，砸下5千萬元興建，400坪的空間打造18個特色包廂，旗艦包廂不僅可容納22人同時歡唱，每個樓層各有不同的主題設計風格，以夜店風為主。

將於本月16日開幕的「WE GO 歡唱」最特別之處，是請來川菜名廚古錐師郭主義，擔任廚藝總監，設計數十道經典功夫菜，每道料理都是現點現作，像是「重慶烤魚」、「賽螃蟹 」、「水煮牛肉」等招牌菜，歡唱同時大飽口福，因此消費也比一般平價KTV來得高。

KTV業者說，高雄市中華路全盛時期，一條街就有好幾家好樂迪、錢櫃、錢櫃中華新館等KTV，是很多高雄人聚會唱歌的好去處，但受疫情影響，一些店陸續收掉，隨著疫情解封，KTV搶客大戰將開始上演。

「WE GO 歡唱KTV」走夜店風。（記者葛祐豪攝）

「WE GO 歡唱KTV」走夜店風。（記者葛祐豪攝）

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