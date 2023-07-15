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    兒童藝術節水陸齊發 馬戲特技演出驚呼連連

    台灣特技團的演出為高雄兒童藝術節掀起高潮。（記者許麗娟攝）

    台灣特技團的演出為高雄兒童藝術節掀起高潮。（記者許麗娟攝）

    2023/07/15 20:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄兒童藝術節主活動今（15日）、明（16日）2天在衛武營都會公園展開，現場設置了水陸遊玩設施讓小朋友放電消暑，今晚由台灣特技團演出的壓軸秀《馬戲派對》，為活動掀起高潮。

    今年兒藝節演出的卡司陣容堅強，集結音樂、戲劇、舞蹈、馬戲等，今天有台灣特技團帶來獨特東方馬戲風格的《馬戲派對》，該團剛從美國、加拿大13個城市巡演歸國，精彩的小丑雜耍特技吸引現場觀眾目光，高雄市長陳其邁在開場前也和小丑們互動小秀特技，而DJ4RMSTRONG與巴楠花合唱團共同混音原民古調組曲、Koospark舞團及蘋果劇團的互動演出等，也都很受大小朋友。

    活動現場也特別打造成大型藝術夢幻樂園，設置了水上氣墊區，有水上溜滑梯、水上泡泡球等可戲水消暑，也有旋轉木馬、摩天輪、咖啡杯等遊具，以及套圈圈等童玩區，並有人氣市集「雄店」的各式特色攤車、創意美食可遊逛。

    兒藝節明天最後一天，下午4至8點，將有Coming True 即將成真火舞團演出《火爾摩莎Firemosa》，是世界獨一無二用火舞演出的親子火舞劇場；紅鼻子馬戲團的《保護藝樂園》，將融合街頭互動、馬戲特技、肢體劇場演出，以及太日樂集的《炎炎夏季擊鼓大作戰》等。

    另有多組表演團隊、街頭藝人輪番表演，如來自西非迦納世界聞名的馬戲大師「理查馬戲表演家」、以東洋傳統藝術為主軸「肆舞藝」展現東洋文化之美、實現運動與藝術「LAD多元藝術團」等，連續2日好戲不斷。

    高雄市長陳其邁在《馬戲派對》演出前到衛武營與現場的大小朋友互動。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁在《馬戲派對》演出前到衛武營與現場的大小朋友互動。（記者許麗娟攝）

    水上氣墊樂園讓小朋友玩得不亦樂乎。（記者許麗娟攝）

    水上氣墊樂園讓小朋友玩得不亦樂乎。（記者許麗娟攝）

    兒童藝術節周邊有雄店創意市集。（記者許麗娟攝）

    兒童藝術節周邊有雄店創意市集。（記者許麗娟攝）

    兒童藝術節現場有摩天輪、咖啡杯等遊具設施。（記者許麗娟攝）

    兒童藝術節現場有摩天輪、咖啡杯等遊具設施。（記者許麗娟攝）

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