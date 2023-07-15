指「換侯」完全不可能 柯志恩：民調低不代表不能逆轉勝

國民黨智庫執行長柯志恩說，基層確實對於侯友宜選情非常擔心，但「換侯完全不可能」。 （記者葛祐豪翻攝）

2023/07/15 19:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，立委鄭麗文喊「換侯」，引發黨內內鬨不斷。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今天（15日）下午明白指出，基層確實對於侯友宜選情非常擔心，但「換侯完全不可能！」

國民黨高雄立委第6選區參選人陳美雅下午在鼓山區舉辦「提名同志見面會」，柯志恩、市黨部主委黃昭順、里長等約200人到場支持。

對於「換侯」，柯志恩坦言，國民黨基層對於侯友宜市長的選情非常擔心，但她常舉自己選高雄市長的例子，「民調低，不代表未來不能逆轉勝」。

柯志恩說，侯市長當初民調最高，賴清德、柯文哲的民調都在低檔，「請問他們黨內有因此說要換掉他們嗎？」所以，民調是一個參考。

柯志恩說，既然國民黨5月17日徵召侯友宜參選總統，希望大家放下紛擾，一起往前走，即將登場的國民黨全代會，「完全不可能有換侯的空間！」既然黨已經有徵召的候選人，接下來就是調整腳步、繼續往前走。

柯志恩到歐洲探望女兒返國後，本週正式開啟輔選模式，這兩天都在高雄，為國民黨立委參選人陳美雅、曹桓榮助講。

她說，去年此時，當她遭到民進黨網軍鋪天蓋地抹黑攻擊時，陳美雅隨即跳出來鳴不平，是一位有義氣、又有能力的女戰將，這17年來勤走基層，為地方爭取許多福利與建設。

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