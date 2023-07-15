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    首頁　>　高雄市

    租來的車位被佔兩天 他氣炸留「口氣很兇」的紙條判有罪

    鄧姓男子留「口氣很凶」的紙條警告亂停車主，反害自己吃上官司被判有罪。示意圖（記者黃佳琳攝）

    鄧姓男子留「口氣很凶」的紙條警告亂停車主，反害自己吃上官司被判有罪。示意圖（記者黃佳琳攝）

    2023/07/15 10:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄧姓男子花錢租空地停愛車，結果被張姓男子把車位佔走兩天，鄧男找不到車主，於是在擋風玻璃留下一張口氣很兇的紙條，揚言要把張男的愛車「鎖起來」，張報警提告，鄧男被法官依恐嚇危害安全罪判罰6千元，得易服勞役。

    判決指出，42歲鄧姓男子家中沒有空間停車，他花錢向住家鄰近地主承租用土地停放愛車，去年10月1日凌晨3點多，鄧男不爽停車位被不知名的車主亂停，於是他手寫一張紙條，夾在亂停車輛的擋風玻璃。

    亂停車的張男取車時看到擋風玻璃上被夾紙條，拿起來一看，發現紙條上寫著：「是不是你爽就好，這車位是我租的，你要停也留一下電話，停二天了，將心比心，你沒心我也沒了，再一次就把你鎖起來」，張男自認看到紙條後心生畏懼，於是拿著紙條向警方報案。

    檢方偵查時，鄧男坦承紙條是他寫的，但辯稱張男亂停車就算了，車上也沒留連絡電話，害他兩天找不到地方停車，才會一時氣憤留紙條警告對方不要再亂停；檢方認為鄧男書寫的紙條內容有「再一次就把你鎖起來」的字句，已涉及恐嚇罪，偵結後依法起訴。

    高雄地院審理時，鄧男仍堅稱自己沒錯，不願跟張男和解，法官認為紙條內容已具有加害他人財產的恐嚇意味，會讓一般人感覺財產安全受威脅，客觀上已可認屬「惡害通知」，並達到足以使人心生畏怖程度，因此依恐嚇危害安全罪判罰6千元，得易服勞役，可上訴。

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