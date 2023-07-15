花1千元幫民進黨市議員候選人買2票 「熱情粉絲」這下GG了

民進黨籍老將韓賜村去年參選市議員意外落馬，檢調查出他的支持者拿現金替他買票。（資料照）

2023/07/15 09:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年九合一大選時，高雄市市議員第11選區（林園、大寮）10搶4競爭激烈，該區民進黨老將韓賜村意外中箭落馬，還被檢調查出他的陳姓女支持者花1千元幫他買兩票，陳女坦承犯行還說賄選與韓賜村無關，完全是自發性行為，高雄地院依違反選罷法判刑1年8月、緩刑5年，遞奪公權3年。

高雄市市議員第11選區10搶4競爭激烈，其中一席為婦女保障名額，國、民兩黨女將李雨庭、邱于軒衝高票，分別拿下前2名票數，韓賜村為該選區老將，選情原先看好，雖然也拿下近1萬3千張選票，卻被2名女將擠出榜，意外落榜無緣議會席次。

檢調查出，韓的陳姓女支持者在選前，曾拿出1千元幫他買兩票，還曾告訴選民，如果願意投給韓賜村的話，會給「意思意思」，檢調傳喚陳女到案後，因相關事證明確，陳女只好坦承犯行，但強調買票行為與韓無關，一切都是「熱情粉絲」自發性行為。

高雄地院審理時，法官認為檢調查獲行賄金額僅1000元（共買2票），情節相對輕微，考量她沒有前科，檢察官也替她求情，加上自白犯罪得以減刑，因此原本可處3年以上、10年以下的刑度，減刑至1年8月，並讓陳女有自新機會宣告緩刑5年，但遞奪公權3年，並須提供120小時義務勞務及參加法治教育課程3場次。

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